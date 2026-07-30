करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं अजिंक्य रहाणे, आलीशान बंगला, महंगी गाड़ियां, ब्रांड एंडोर्समेंट और कहां से कमाते हैं पैसे

38 साल के अनुभवी बैटर अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर 195 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मिडिल आर्डर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने संन्यास की घोषणा कर दी है. उन्होंने 15 साल लंबो इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. 38 साल के इस अनुभवी बैटर ने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 मिलाकर 195 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. 6 टेस्ट में टेस्ट टीम की कमान संभाली और एक भी मचै नहीं गंवाया. रहाणे ने अपने करियर में टेस्ट क्रिकेट में 5,000 से अधिक रन और 12 शतक बनाए. इसके अलावा 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में भारत को ऐतिहासिक बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जिताकर उन्होंने भारतीय क्रिकेट इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया.

करीब 80 करोड़ रुपये की संपत्ति

इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद तमाम फैंस को यही जानना है कि आखिर अजिंक्य रहाणे की कमाई कितनी है. अपने 15 साल के लंबे करियर में बीसीसीआई के मिलने वाली सैलरी के अलावा इंडियन प्रीमियर लीग और ब्रांड प्रमोशन से कितना कमाया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपये आंकी जाती है. हालांकि रहाणे ने कभी अपनी नेटवर्थ का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है.

उनकी कमाई का मुख्य स्रोत BCCI कॉन्ट्रैक्ट, IPL सैलरी, ब्रांड एंडोर्समेंट और निवेश रहे हैं. भारत की टीम से बाहर होने के बाद भी उन्होंने घरेलू क्रिकेट और IPL में खेलना जारी रखा. रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने केवल IPL से ही 54 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है.

स्टार्टअप्स में भी इनवेस्टमेंट

जानकारी के मुताबिक रहाणे ने क्रिकेट के अलावा कई स्टार्टअप कंपनियों में भी निवेश किया है. उन्होंने MeraKisan नाम के एग्रीटेक प्लेटफॉर्म में निवेश किया, जो किसानों को कृषि उपकरण और उत्पाद उपलब्ध कराता है. इसके अलावा उन्होंने Hudle नामक स्पोर्ट्स-टेक प्लेटफॉर्म में भी निवेश किया है. जहां खिलाड़ी खेल के मैदान बुक कर सकते हैं. इसके अलावा रहाणे You Need Contents और बच्चों की क्रिकेट आधारित एनिमेटेड सीरीज Cricket Pang से भी जुड़े रहे हैं.

मुंबई में आलीशान घर

रहाणे का सबसे चर्चित रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट मुंबई में बीच के सामने बना लग्जरी अपार्टमेंट है. अरब सागर और बांद्रा-वर्ली सी लिंक का शानदार नजारा देने वाले इस घर की कीमत 20 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है. घर में इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, यूरोपीय डिजाइन, ट्रॉफी वॉल और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं.

महंगी गाड़ियों का कलेक्शन

अजिंक्य रहाणे को लग्जरी कारों का भी शौक है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके गैराज में Mercedes-Maybach GLS 600 (करीब 3 करोड़ रुपये), Audi Q5, BMW 6 Series GT, Range Rover और Volvo SUV जैसी प्रीमियम गाड़ियां शामिल हैं.

ब्रांड एंडोर्समेंट से भी करोड़ों की कमाई

रहाणे ने अपने करियर में Adidas, CEAT, Boost, Hero MotoCorp, My11Circle, Games24x7, NeoGrowth, Hudle, IDFC FIRST Bank और Fanoz समेत कई बड़े ब्रांड्स का प्रमोशन किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह एक एंडोर्समेंट डील के लिए करीब 1 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं. इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.