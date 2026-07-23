Bahuda Rath Yatra 2026 Date: कब है बहुदा रथ यात्रा 2026? क्यों मनाई जाती है, जानें क्या है इसका महत्व?

Bahuda Rath Yatra 2026 Date: पुरी में होने वाली बहुदा रथ यात्रा में एक रहस्यमयी आस्था का दृश्य देखने को मिलेगा. नौ दिनों बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वापसी यात्रा शुरू होगी, जहां परंपराएं, चमत्कार और भक्ति का अद्भुत संगम होगा. आइए जानते हैं तारीख, महत्व और सब कुछ.

Jagannath Bahuda Rath Yatra 2026: इस साल बहुदा यात्रा 2026 (Bahuda Rath Yatra 2026 Date) का आयोजन शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को किया जाएगा. ये पवित्र पर्व आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपनी नौ दिवसीय यात्रा पूरी करके गुंडिचा मंदिर से वापस श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी लौटते हैं.

ये यात्रा ओडिशा के पुरी धाम की सबसे बड़े धार्मिक परंपराओं में से एक है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन और रथ खींचने के लिए शामिल होते हैं.

बहुदा यात्रा क्यों मनाई जाती है? (Why Bahuda Rath Yatra Celebrated)

बहुदा यात्रा को भगवान जगन्नाथ की वापसी यात्रा कहा जाता है. रथ यात्रा के दौरान भगवान अपने भाई-बहन के साथ श्री मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है. वहां नौ दिनों तक विश्राम और भक्तों को दर्शन देने के बाद भगवान अपने मूल स्थान श्री जगन्नाथ मंदिर वापस आते हैं.

ये यात्रा इस बात का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्तों के बीच रहने के बाद फिर से अपने दिव्य निवास में लौटते हैं. ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और आस्था का अद्भुत उत्सव है.

बहुदा यात्रा का आध्यात्मिक महत्व

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, बहुदा यात्रा में शामिल होना और भगवान के रथ की रस्सी खींचना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है. ऐसा विश्वास है कि इससे व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और मोक्ष की राह आसान होती है.

ये पर्व मनुष्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव, आत्मिक शुद्धि और ईश्वर के प्रति विश्वास को मजबूत करने का संदेश देता है. बहुदा यात्रा हमें ये भी याद दिलाती है कि भगवान अपने भक्तों के हमेशा करीब रहते हैं.

बहुदा यात्रा के मेन अनुष्ठान

पहंडी अनुष्ठान- बहुदा यात्रा की शुरुआत पहंडी परंपरा से होती है. इस दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को विशेष विधि-विधान के साथ गुंडिचा मंदिर से बाहर लाया जाता है. ढोल, संगीत और जयकारों के बीच देवताओं को झूमते हुए उनके रथों तक पहुंचाया जाता है.

छेरा पहंरा रस्म- रथों के आगे बढ़ने से पहले पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं. ये परंपरा समानता और विनम्रता का प्रतीक है. इसका संदेश है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं और हर कोई उनका सेवक है.

मौसी मां मंदिर में विश्राम- वापसी यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ मौसी मां मंदिर के पास कुछ समय के लिए रुकते हैं. यहां भगवान को विशेष प्रसाद के रूप में पोड़ा पीठा अर्पित किया जाता है. ये ओडिशा की पारंपरिक मिठाई है, जिसे इस अवसर पर विशेष महत्व दिया जाता है.

बहुदा यात्रा के बाद के विशेष आयोजन

श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचने के बाद भी उत्सव जारी रहता है. इसके बाद भगवान का भव्य सुनाबेश आयोजित किया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है. ये दृश्य भक्तों के लिए बेहद आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र होता है. इसके बाद नीलाद्रि बीजे की रस्म होती है, जिसमें 27 जुलाई 2026 को भगवान को विधिपूर्वक मंदिर के गर्भगृह में पुनः स्थापित किया जाएगा. इसी के साथ बहुदा यात्रा की धार्मिक परंपराएं पूर्ण होती हैं.