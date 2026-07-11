Guru Asta 2026: गुरु की 15 जुलाई को बदलेगी चाल, इन 5 राशियों के लिए बनेगी वरदान

असल में, गुरु कर्क में बहुत ताकतवर होते हैं, तो उनका पूरा असर खत्म नहीं होगा, बस जो तरक्की हम बहुत तेजी से चाहते हैं, वो थोड़ी धीमी हो जाएगी, पर रुकेगी नहीं

Guru Asta 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: 15 जुलाई 2026 को ज्योतिष में एक बड़ा बदलाव है। हमारे गुरु बृहस्पतिदेव कर्क राशि में अस्त यानी छिपने वाले हैं। गुरु हमें ज्ञान, अच्छा भाग्य और तरक्की देते हैं। अब जब वे सूरज के पास आ जाते हैं, तो उनकी चमक थोड़ी फीकी पड़ जाती है। लोग डर जाते हैं कि सब खराब हो जाएगा, पर ऐसा है नहीं।

वृषभ राशि

गुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में हैं. यह घर आपकी बातचीत और हुनर का होता है। कोई पुराना काम जो बहुत दिनों से अटका था, वो अब फिर से चल पड़ेगा। आप कुछ नई चीजें सीखेंगे जो करियर में काम आएंगी। जो लोग लिखने-पढ़ने, मार्केटिंग या मीडिया के काम में हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है।

फायदे: बातचीत में दम आएगा, अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे, काम के नए हुनर सीखोगे।

बातचीत में दम आएगा, अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे, काम के नए हुनर सीखोगे। उपाय: अपने गुरुओं और घर के बड़े-बुजुर्गों का दिल से सम्मान करना।

कन्या राशि

गुरु बृहस्पति आपके ग्यारहवें घर में आ रहे हैं। यह घर कमाई और हर तरह के फायदे का है। जो भी काम आपने लंबे समय के लिए सोचे थे, वो अब धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। पैसों के मामले में आपको फायदा होगा और बड़े-बड़े लोगों का साथ भी मिलेगा। अगर पैसा कहीं फंसा था, तो वो भी अब मिल सकता है।

फायदे: पैसों की तंगी खत्म होगी, करियर में तरक्की मिलेगी, बड़े लोगों से जान-पहचान बढ़ेगी।

पैसों की तंगी खत्म होगी, करियर में तरक्की मिलेगी, बड़े लोगों से जान-पहचान बढ़ेगी। उपाय: गुरुवार के दिन पीले रंग की खाने-पीने की चीजें किसी को दान कर देना।

तुला राशि

गुरु बृहस्पति आपके दसवें घर में अस्त होंगे। यह आपके काम और इज्जत का घर है। तरक्की थोड़ी धीरे होगी, लेकिन आपकी मेहनत को हर कोई सराहेगा. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या अपना कोई छोटा-मोटा धंधा करते हैं, उन्हें थोड़े इंतजार के बाद पक्का अच्छे मौके मिलेंगे।

फायदे: काम में मजबूती आएगी, मेहनत का पूरा फल मिलेगा, आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे।

काम में मजबूती आएगी, मेहनत का पूरा फल मिलेगा, आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। उपाय: अपने काम में डिसिप्लिन रखना और आॅफिस के सीनियर लोगों से इज्जत से पेश आना।

वृश्चिक राशि

गुरु बृहस्पति आपके नौवें घर में हैं। यह घर किस्मत का होता है और गुरु को यह जगह बहुत पसंद है। किस्मत अब आपका पूरा साथ देगी, खासकर तब जब आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, या जो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा वक्त है।

फायदे: किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, पढ़ाई में नाम होगा, विदेश जाने के मौके बनेंगे।

किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, पढ़ाई में नाम होगा, विदेश जाने के मौके बनेंगे। उपाय: अपने गुरु या घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, बहुत फायदा होगा।

मीन राशि

गुरु आपके पांचवें घर में हैं, जो कि आपके स्वामी भी हैं। यह स्थिति बहुत बढ़िया मानी जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो आपकी परफॉरमेंस एकदम जबरदस्त रहने वाली है। आपको बच्चों की तरफ से खुशियां मिलेंगी और पढ़ाई-लिखाई में भी मन लगेगा। सही समय पर सही फैसले ले पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।

फायदे: पढ़ाई में बहुत आगे जाओगे, सही फैसले ले पाओगे, बच्चों से घर में रौनक रहेगी।

पढ़ाई में बहुत आगे जाओगे, सही फैसले ले पाओगे, बच्चों से घर में रौनक रहेगी। उपाय: हर गुरुवार को गुरु बीज मंत्र का जाप कर लेना।

इन राशियां पर भी रहेगा असर