Jagannath Rath Yatra 2026: जगन्नाथ यात्रा पर जाने से पहले जरूर रख लें ये सामान, एक भी छूटा तो होगा भारी नुकसान

Jagannath Rath Yatra 2026 Essentials: कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी. ऐसे में अगर आप भी इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो हम आपके लिए कुछ चीजों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिसे ले जाना काफी जरूरी है. इन चीजों को रखने से यात्रा सफल होगी.

Jagannath Rath Yatra 2026 Essentials: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भारत के सबसे फेमस और आस्था से जुड़े धार्मिक उत्सवों में से एक है. हर साल देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु ओडिशा के पुरी पहुंचते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं. विशाल भीड़, बदलता मौसम, लंबी पैदल दूरी और यात्रा की व्यस्तता को देखते हुए रथ यात्रा में शामिल होने से पहले सही तैयारी करना बेहद जरूरी हो जाता है. इस साल ये यात्रा कल यानी 16 जुलाई को निकलेगी.

अगर आप पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा में जाने की योजना बना रहे हैं, तो केवल टिकट और रहने की व्यवस्था करना पर्याप्त नहीं है. यात्रा के दौरान आराम, सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जरूरी सामान अपने साथ रखना बहुत जरूरी है. सही तैयारी आपकी धार्मिक यात्रा को यादगार बनाने के साथ-साथ कई परेशानियों से भी बचा सकती है.

जगन्नाथ यात्रा के लिए रखें ये जरूरी सामान

पुरी में रथ यात्रा के समय मौसम कभी गर्म तो कभी बारिश वाला हो सकता है. ऐसे में हल्के और आरामदायक कपड़े पहनना बेहतर रहता है. कॉटन के कपड़े यात्रा के दौरान ज्यादा सुविधाजनक होते हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं.

अपने बैग में रेनकोट, फोल्डिंग छाता या वाटरप्रूफ कवर जरूर रखें ताकि अचानक होने वाली बारिश से बचा जा सके.

रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ के कारण हर समय खाने-पीने की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती. इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने साथ पानी की रीयूजेबल बोतल जरूर रखें.

इसके अलावा एनर्जी बार, ड्राई फ्रूट्स, बिस्कुट, भुना चना या अन्य हल्के स्नैक्स साथ रखना फायदेमंद रहेगा.

धार्मिक यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे जरूरी है. अगर आप किसी नियमित दवा का सेवन करते हैं, तो उसे पर्याप्त मात्रा में अपने साथ जरूर रखें.

एक छोटी फर्स्ट एड किट में बैंडेज, एंटीसेप्टिक लिक्विड, दर्द की सामान्य दवा और डॉक्टर द्वारा बताई गई जरूरी दवाइयां शामिल करें. यदि आपकी कोई विशेष दवा चल रही है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन भी साथ रखना बेहतर रहेगा.

भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा होने से बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है. इसलिए पूरी तरह चार्ज पावर बैंक अपने साथ जरूर रखें.

इसके अलावा पहचान पत्र, होटल बुकिंग की जानकारी, ट्रेन या फ्लाइट टिकट और अन्य जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी मोबाइल में सेव रखें.

रथ यात्रा जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में साफ-सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. भीड़ के बीच व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए हैंड सैनिटाइजर, टिश्यू पेपर, वेट वाइप्स और जरूरी सामान रखने के लिए छोटा बैकपैक साथ रखें.

रथ यात्रा के दौरान इन सुरक्षा बातों का रखें ध्यान

भीड़ में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें.

प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें.

धक्का-मुक्की से बचें और तय रास्तों पर ही चलें.

अनजान लोगों से खाने-पीने या किसी अन्य सामान को लेने से बचें.

ज्यादा नकदी साथ रखने से बचें.

यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर जांच लें.

यात्रा को बेहतर बनाने के लिए टिप्स