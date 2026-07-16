Jagannath Puri Rath Yatra 2026: जगन्नाथ रथ यात्रा में अचानक बिगड़े हालात! भीड़ में फंसे दर्जनों श्रद्धालु, SRU ने बचाई 33 लोगों की जान

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Sanskriti Jaipuria
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Jagannath Puri Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान पुरी में भारी भीड़ के बीच 33 श्रद्धालुओं का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया. बारिश के बावजूद भक्तों का उत्साह बरकरार रहा, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए.
Jagannath Puri Rath Yatra 2026
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Jagannath Puri Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ की विश्वप्रसिद्ध रथ यात्रा एक बार फिर श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच शुरू हो चुकी है. ओडिशा के पुरी में आयोजित ये पावन उत्सव हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है. इस बार भी यात्रा 24 जुलाई तक चलेगी. भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके.

रथ यात्रा के दौरान उमड़ी भारी भीड़ के बीच कई श्रद्धालु असहज स्थिति में फंस गए, जिसके बाद ओडिशा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की स्पेशल रेस्क्यू यूनिट (SRU) ने तत्काल मोर्चा संभाला. टीम ने अभियान चलाकर 33 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला. सभी को मौके पर प्राथमिक उपचार और ऑक्सीजन सहायता उपलब्ध कराई गई, जबकि जरूरतमंद लोगों को आगे के इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया. इस पूरे अभियान की जानकारी ओडिशा पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट के जरिए साझा की.

बारिश भी नहीं रोक सकी श्रद्धालुओं का जोश

पुरी में लगातार बारिश होने के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी. भीगी सड़कों और फिसलन भरे रास्तों के बीच भी हजारों भक्त रथों की विशाल रस्सियां खींचने के लिए कतारों में डटे रहे। वहीं, सुरक्षा बल और प्रशासनिक टीमें भी पूरे समय व्यवस्था बनाए रखने में जुटी रहीं.

रथ यात्रा का धार्मिक महत्व

भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सनातन परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक मानी जाती है. इसे रथ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और इसका आयोजन ओडिशा के श्रीक्षेत्र पुरी धाम में होता है. इस दिव्य उत्सव में देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं.

जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा सदियों पुरानी मानी जाती है. हिंदू धर्म के अनेक प्राचीन ग्रंथों, जैसे ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कपिल संहिता में भी इस महोत्सव का उल्लेख मिलता है. यही कारण है कि ये यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा का जीवंत प्रतीक भी मानी जाती है.