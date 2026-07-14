‘लॉक अप’ में छलका Akanksha Chamola का दर्द, सेक्सुअलिटी पर किया ऐसा खुलासा कि हर कोई रह गया हैरान

टेलीविज़न एक्टर गौरव खन्ना से चल रहे तलाक के बीच Akanksha Chamola ने लॉक अप सच या सज़ा में अपनी ज़िंदगी के सबसे पर्सनल दौर के बारे में बात की है। रियलिटी शो में एक इमोशनल बातचीत के दौरान, उन्होंने बताया कि वह अभी खुद को एसेक्सुअल मानती हैं।

Akanksha Chamola : टेलीविजन एक्टर गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला, रियलिटी शो लॉक अप सच या सज़ा में अपने अलग होने की घोषणा के बाद से सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से उन्होंने बताया कि कपल आपसी सहमति से तलाक लेने जा रहा है आकांक्षा ने उन इमोशनल चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की है जिनका उन्होंने सामना किया है। पहले यह कहने के बाद कि उनका दोबारा शादी करने का कोई प्लान नहीं है, उन्होंने अब अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में खुलकर बात की है जिससे दर्शक हैरान रह गए।

एक दिल को छू लेने वाली बातचीत के दौरान आकांक्षा ने खुलकर बात की

साथी कंटेस्टेंट लैला के साथ एक इमोशनल बातचीत के दौरान, आकांक्षा से पूछा गया कि क्या वह कभी दोबारा शादी करने के बारे में सोच सकती हैं या क्या वह सिंगल रहने का प्लान बना रही हैं। ईमानदारी से जवाब देते हुए, उन्होंने माना कि उनकी नाकाम शादी के अनुभव ने उन्हें दूसरे रिश्ते में जाने से बहुत डराया है।

फिर चर्चा इस बात पर आ गई कि क्या किसी व्यक्ति की सेक्सुअलिटी समय के साथ बदल सकती है। अपना नज़रिया शेयर करते हुए, आकांक्षा ने कहा कि सेक्सुअलिटी ज़िंदगी के उस दौर के हिसाब से बदल सकती है जिससे कोई इंसान गुज़र रहा है और कहा कि इमोशनल अनुभव अक्सर पर्सनल भावनाओं और इच्छाओं को आकार देते हैं।

‘मुझे किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं चाहिए’

अपनी अभी की मन की हालत के बारे में खुलकर बात करते हुए, आकांक्षा ने बताया कि अब उन्हें किसी के साथ फिजिकली जुड़ने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, “मैं अभी डिवोर्स से गुज़र रही हूँ। अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव पर, मुझे किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं चाहिए न किसी आदमी के साथ और न ही किसी औरत के साथ।”

उन्होंने बताया कि उनकी इमोशनल जर्नी उन्हें एक ऐसे पॉइंट पर ले आई है जहाँ वह खुद को एसेक्सुअल मानती हैं, और कहा कि अभी उन्हें इंटिमेसी या रोमांटिक रिश्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है।

‘मुझे अभी पूरी तरह से एसेक्सुअल महसूस हो रहा है’

जब लैला ने पूछा कि क्या पार्टनर न होने से कोई अपने आप एसेक्सुअल हो जाता है, तो आकांक्षा ने साफ़ किया कि, उनके मामले में यह फिजिकल इंटिमेसी की किसी भी इच्छा की पूरी तरह से कमी को दिखाता है।

उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी के इस फेज़ में वह सच में ऐसा ही महसूस करती हैं और उन्होंने खुद को इस समय “पूरी तरह से एसेक्सुअल” बताया इस बात पर ज़ोर देते हुए कि यह उनकी अभी की इमोशनल और मेंटल हालत से जुड़ा है।

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का रिश्ता

आकांक्षा ने पहले लॉक अप: सच या सज़ा के प्रीमियर एपिसोड में बताया था कि वह और गौरव खन्ना आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म कर रहे हैं। उनके मुताबिक, अलग होने का फैसला करने से पहले कपल लगभग एक साल से अलग रह रहे थे।

अलग होने के बावजूद, उन्होंने साफ किया कि उनके बीच कोई कड़वाहट या दुश्मनी नहीं है। इसके बजाय, दोनों को एहसास हुआ कि ज़िंदगी से उनकी अलग-अलग उम्मीदें थीं और उन्होंने यह नतीजा निकाला कि वे एक-दूसरे के लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं हैं।