Guru Purnima: जानें, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं?

29 जुलाई को रखा जाएगा व्रत

Guru Purnima, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन परंपरा में माता-पिता के बाद गुरुओं को स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही समाज को ज्ञान का प्रकाश देते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से ऊंचा माना जाता है। हल साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखा जाता है। ये दिन गुरु की पूजा को समर्पित किया गया है।

गुरु पूर्णिमा के दिन पावन नदियों में स्नान करके विधि-विधान से गुरु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास जन्मे थे। इसी वजह से इस दिन गुरु पूर्णिमा के साथ-साथ महर्षि वेदव्यास जी जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस दिन गुरु वेदव्यास जी का आह्वान करना चाहिए। साथ ही इस दिन शुक्र देव और शंकराचार्य आदि गुरुओं का भी आह्वान करना चाहिए।

गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं

आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन वेदव्यास जी का जन्म होने के कारण ही इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने द्वापरयुग का महत्वपूर्ण माहाकाव्य महाभारत श्रीमद्भगवद्गीता, 18 पुराण और कई वेदों का संकलन किया है। वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र की भी रचना की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, चूंकि वेदव्यास जी से वेदों का संकलन किया, इसलिए उनका वेदव्यास नाम पड़ा। महर्षि वेदव्यास महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, वेदव्यास चिरंजीवियों में से एक हैं, जो आज भी पृथ्वी पर उपस्थित हैं।

गुरु पूर्णिमा 2026 तिथि

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरूआत 28 जुलाई को शाम को 06 बजकर 18 मिनट पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 29 जुलाई को रात 08 बजकर 05 मिनट पर होगा। ऐसे में उदायातिथि को देखते हुए इस साल गुरु पूर्णिमा का त्योहार 29 जुलाई को मनाया जाएगा।