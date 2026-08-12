Hariyali Amavasya 2026: आज हरियाली अमावस्या के दिन जरूर पढ़ें ये कथा, जानें महत्तव?

Hariyali Amavasya 2026: हरियाली अमावस्या 2026 आज 12 अगस्त को मनाई जा रही है. जानें अमावस्या तिथि, भगवान शिव की पूजा, पितृ तर्पण, दान-पुण्य और पेड़-पौधों की सेवा का महत्व.

Hariyali Amavasya 2026: सावन के पवित्र महीने में आने वाली हरियाली अमावस्या इस साल 12 अगस्त 2026, बुधवार को मनाई जा रही है. ये दिन भगवान शिव की आराधना, पितरों के तर्पण, दान-पुण्य और प्रकृति से जुड़ी मान्यताओं के लिए विशेष माना जाता है. देश के कई हिस्सों में इसे सावन अमावस्या या श्रावण अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है.

बारिश के मौसम में जब पेड़-पौधे और धरती हरियाली से भरने लगती है, तब आने वाली ये अमावस्या प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश भी देती है.

हरियाली अमावस्या 2026 की तारीख और समय (Hariyali Amavasya Date Time)

पंचांग के अनुसार, इस साल अमावस्या तिथि 12 अगस्त को रात 1 बजकर 52 मिनट से शुरू हुई और 11 बजकर 06 मिनट रात तक रहेगी. ऐसे में पूजा, दान, पितृ तर्पण और प्रकृति से जुड़े धार्मिक कार्यों के लिए 12 अगस्त का दिन ही प्रमुख माना जा रहा है.

हरियाली अमावस्या: 12 अगस्त 2026, बुधवार

अमावस्या तिथि शुरू: 12 अगस्त, रात 1:52 बजे

अमावस्या तिथि समाप्त: 12 अगस्त, रात 11:06 बजे

हरियाली अमावस्या पर कैसे करें पूजा?

इस दिन सुबह स्नान करके साफ-सुथरे कपड़े पहनने से दिन की शुरुआत की जा सकती है. इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करके दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें.

शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फूल और अपनी श्रद्धा के अनुसार कच्चा दूध अर्पित किया जाता है. पूजा के दौरान ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है.

हरियाली अमावस्या की खास बात ये है कि इस दिन पेड़-पौधों की सेवा और उनकी देखभाल को भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. पीपल, तुलसी और अन्य पौधों को जल देना या पौधे लगाना इस दिन किए जाने वाले अच्छे कार्यों में शामिल है.

पौराणिक कथा

कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक राजा के महल में उसकी बहू रहती थी. एक दिन बहू से चोरी-छिपे मिठाई खा ली गई. अपनी गलती छिपाने के लिए उसने सारा दोष महल में रहने वाले एक चूहे पर डाल दिया. बहू की बात से चूहा बहुत क्रोधित हुआ और उसने उससे बदला लेने की ठान ली. कुछ दिनों बाद जब महल में मेहमान आए, तो चूहे ने मौका देखकर बहू की साड़ी उठाई और उसे राजा के कक्ष में ले जाकर रख दिया.

सुबह राजा की नजर साड़ी पर पड़ी. बिना सच्चाई जाने उन्होंने बहू को ही दोषी समझ लिया और उसे महल से बाहर जाने का आदेश दे दिया. महल से निकलने के बाद बहू ने पीपल के पेड़ को अपना आसरा बनाया. वो हर शाम श्रद्धा से वहां दीपक जलाती, ज्वार उगाती और आने-जाने वाले लोगों को गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी.

एक रात राजा के कुछ सैनिक उसी रास्ते से गुजर रहे थे. उन्होंने पीपल के नीचे जल रहे दीपकों से अजीब-सी बातचीत सुनी. जिज्ञासा में सैनिक वहीं रुक गए. तभी बहू के दीपक ने पूरी घटना का रहस्य उनके सामने प्रकट कर दिया.

दीपक ने बताया कि मिठाई वास्तव में बहू ने ही खाई थी, लेकिन राजा के कमरे में साड़ी चूहे ने रखी थी. साड़ी के कारण बहू पर लगाया गया आरोप गलत था और उसे महल से निकालना राजा की भूल थी. सैनिकों ने लौटकर राजा को सारी बात बताई. सच्चाई जानकर राजा को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ. उन्होंने तुरंत बहू को सम्मानपूर्वक महल वापस बुलाया और उसके साथ हुए अन्याय के लिए क्षमा मांगी. इसके बाद बहू फिर से महल में रहने लगी और परिवार में सुख-शांति लौट आई.

कथा की सीख: किसी भी बात को पूरी तरह जाने बिना किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी से लिया गया फैसला निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय कर सकता है.

दान और पितरों के लिए तर्पण का महत्व

अमावस्या तिथि को पितरों से जुड़े कर्मों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है. श्रद्धालु अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार पितृ तर्पण, पिंडदान या जरूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं. इस दिन अनाज, कपड़े, हरी सब्जियां, भोजन या धन का दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है. दान करते समय दिखावे के बजाय श्रद्धा और अपनी क्षमता का ध्यान रखना बेहतर माना जाता है.

हरियाली अमावस्या का धार्मिक महत्व (Hariyali Amavasya Significance)

‘हरियाली’ शब्द अपने आप में इस पर्व की भावना को बताता है. सावन के दौरान बारिश से सूखी धरती फिर से हरी होने लगती है और वातावरण में नई ऊर्जा दिखाई देती है. इसी वजह से हरियाली अमावस्या को प्रकृति, पेड़-पौधों और जीवन के प्रति कृतज्ञता से जोड़कर देखा जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये दिन मन की नकारात्मकता को दूर करने, भगवान शिव का स्मरण करने और जीवन में नई शुरुआत का संकल्प लेने का अवसर भी है. पितरों का स्मरण और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना करना इस दिन की परंपराओं का हिस्सा है.