Punjab Crime News : नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस का प्रहार, एक ही दिन में 84 गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने विशेष छापेमारी के दौरान 84 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 1.8 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम, 120 किलो भूक्की, 633 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 40 हजार रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

पकड़े गए नशा तस्करों से नशे की खेप हुई बरामद

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रदेश पुलिस का विशेष अभियान युद्ध नशे विरुद्ध लगातार जारी है। अपने इसी अभियान के तहत प्रदेश पुलिस ने विशेष टीमें गठित करके प्रदेश भर में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 84 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 1.8 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम, 120 किलो भूक्की, 633 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 40 हजार रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

इसके साथ ही केवल 537 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 76,136 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 24 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार कराने के लिए राजी किया है।

गैंगस्टरा ते वार अभियान को पूरे हुए सात माह

इसके साथ ही गैंगस्टरां ते वार अभियान के 7 महीने पूरे होने पर, पंजाब पुलिस ने अभियान की शुरूआत से लेकर अब तक राज्य भर में 1.16 लाख छापेमारी करके गैंगस्टरों और उनके साथियों सहित कुल 62,641 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरां ते वार- पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग, जो 20 जनवरी, 2026 को डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाइयां कर रही हैं।

सात माह में 1057 हथियार बरामद

विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था प्रवीण सिन्हा ने कहा कि पुलिस टीमों ने गिरफ्तार व्यक्तियों के कब्जे से 1057 हथियारों के साथ-साथ 2,860 जिंदा कारतूस और 335 मैगजीन, 247 धारदार हथियार और 15 हैंड-ग्रेनेड बरामद किए हैं। इसके अलावा 31,064 व्यक्तियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई है, जबकि 18,536 व्यक्तियों की तस्दीक करके उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।

उन्होंने आगे बताया कि अभियान शुरू होने से अब तक पुलिस टीमों ने 1,612 फरार अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया है। अभियान के 212वें दिन पुलिस टीमों ने 420 छापेमारी करने के बाद 663 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जबकि 225 व्यक्तियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई और 10 फरार अपराधियों (पीओ) को गिरफ्तार किया गया।