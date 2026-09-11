बप्पा की पूजा में नहीं होनी चाहिए ये कमी! Ganesh Chaturthi 2026 की पूरी Samagri List

Ganesh Chaturthi 2026 Puja Vidhi: गणेश चतुर्थी 2026 पर गणपति स्थापना के लिए मिट्टी की मूर्ति, चौकी, कलश, दूर्वा, फूल, पंचामृत, मोदक और जरूरी पूजा सामग्री पहले से तैयार रखें.

Ganesh Chaturthi 2026 Puja Vidhi: गणेश चतुर्थी 2026 का पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा. घर पर गणपति स्थापना और विधि-विधान से पूजा करने के लिए पहले से पूजा सामग्री तैयार रखना जरूरी है. पंचांग गाइड और पूजा विधि से जुड़ी जानकारी के अनुसार, इस बार पूजा के लिए इको-फ्रेंडली मिट्टी की गणेश प्रतिमा से लेकर कलश, दूर्वा, फूल, पंचामृत और भोग सामग्री तक कई चीजों की आवश्यकता होगी.

गणपति स्थापना के लिए जरूरी सामान

गणेश जी की स्थापना के लिए सबसे पहले इको-फ्रेंडली मिट्टी की मूर्ति चुनें, ताकि विसर्जन के दौरान पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़े. मूर्ति रखने के लिए छोटी लकड़ी की चौकी या पीढ़ा लें और उसे साफ लाल या पीले सूती कपड़े से ढकें. पूजा स्थल पर तांबे, पीतल या चांदी का कलश रखें. इसमें पानी भरकर आम के पत्ते और ऊपर साबुत नारियल रखा जाता है.

गणेश पूजा सामग्री की पूरी सूची

पूजा के लिए हल्दी, कुमकुम और साफ-सुथरे अक्षत यानी साबुत चावल रखें. भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा घास का विशेष महत्व माना जाता है. इसके अलावा लाल फूल, खासतौर पर गुड़हल और गेंदे के फूल, तथा चंदन का प्रयोग करें. मौली और जनेऊ भी पूजा सामग्री में शामिल रखें. आरती के लिए शुद्ध देसी घी, रूई की बत्तियां, धातु का दीपक, अगरबत्ती, धूप और कपूर तैयार रखें.

पंचामृत और अभिषेक की तैयारी

गणपति पूजा में अभिषेक के लिए पंचामृत तैयार किया जाता है. इसके लिए दूध, दही, शहद, घी और चीनी का मिश्रण बनाया जाता है. पूजा शुरू होने से पहले इसे तैयार रखना सुविधाजनक रहेगा.

मोदक से सजाएं भोग की थाली

भगवान गणेश को मोदक और लड्डू का भोग लगाया जाता है. इसके साथ केले, नारियल और मौसम के अनुसार अन्य फल रखें. काजू, बादाम जैसे सूखे मेवे भी भोग में शामिल किए जा सकते हैं. गणेश चतुर्थी पर पूजा सामग्री पहले से जुटाने से स्थापना और पूजा की तैयारियां व्यवस्थित तरीके से पूरी की जा सकती हैं.