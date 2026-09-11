Mirzapur The Movie BOC Day 7: गुड्डू भैया का जलवा कायम! ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने बॉक्स ऑफिस पर फिर दिखाया दम, जानें आकड़ा

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 7: ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने सातवें दिन भी खतरनाक कमाई की, ऐसे में आइए जानते हैं कि कितना है सातवे दिन का कलेक्शन.

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 7: पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा स्टारर ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने सिनेमाघरों में अपना पहला सप्ताह पूरा कर लिया है. 4 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. रिलीज के बाद से ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए रखी है और अब यह ₹150 करोड़ के आंकड़े से महज कुछ करोड़ दूर है.

सातवें दिन इतनी हुई कमाई (Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 7)

ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के अनुसार, ‘मिर्जापुर द मूवी’ ने गुरुवार को भारत में ₹10.55 करोड़ नेट का कलेक्शन किया. इसके साथ ही फिल्म की घरेलू बॉक्स ऑफिस कमाई ₹148.45 करोड़ पहुंच गई है. गुरुवार को फिल्म के 10,292 शो की ऑक्यूपेंसी करीब 24 प्रतिशत रही. हालांकि, बुधवार के मुकाबले कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली.

फिल्म ने ₹25.75 करोड़ की ओपनिंग के साथ शुरुआत की थी। इसके बाद वीकेंड पर कमाई में जबरदस्त उछाल आया और फिल्म ने क्रमशः ₹32 करोड़ और ₹36 करोड़ का कारोबार किया. सोमवार को भी फिल्म ने ₹16 करोड़ कमाए। मंगलवार को कलेक्शन ₹15.60 करोड़ और बुधवार को ₹12.55 करोड़ रहा.

‘हैवान’ से मिलेगी टक्कर

शुक्रवार को प्रियदर्शन की अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर ‘हैवान’ रिलीज हो रही है. ऐसे में आने वाले वीकेंड में ‘मिर्जापुर द मूवी’ के सामने नई चुनौती होगी. फिल्म ने अक्षय कुमार की पिछली फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ के लाइफटाइम कलेक्शन ₹134.11 करोड़ को पहले ही पीछे छोड़ दिया है. अब अगला लक्ष्य इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ है, जिसने ₹150.40 करोड़ नेट कमाए थे.

‘मिर्जापुर’ की फिल्मी कहानी

2018 में अमेजन प्राइम वीडियो पर आई वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ ने ओटीटी पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी. तीन सीजन के बाद इस कहानी को फिल्म के रूप में आगे बढ़ाया गया. गुरमीत सिंह के निर्देशन और पुनीत कृष्णा की लेखनी वाली फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया है.