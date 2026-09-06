Harmpreet Kaur World Record: हरमप्रीत कौर ने बना डाला कभी ना टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, पाकिस्तान के खिलाफ रचा इतिहास

By
Viplove Kumar
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दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप-ए मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया. मैदान पर उतरते ही हरमनप्रीत दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेटर बन गईं जिसने कप्तान के तौर पर 150 टी20 मुकाबले खेले.
हरमप्रीत कौर ने बना डाला कभी ना टूटने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, नामुमकिन दोहरा

नई दिल्ली. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में पाकिस्तान को एशिया कप में भारत ने बुरी तरह से शिकस्त दी. दुबई में खेले गए एशिया कप 2026 के मुकाबले के दौरान महज 55 रन पर पड़ोसी टीम को ढेर कर दिया. इसके बाद 52 बॉल पर लक्ष्य को हासिल कर 7 विकेट से पाक टीम को रौंद डाला. इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर बतौर कप्तान 150वां टी20 खेलने उतरी थीं. ऐसा करने वाली दुनिया की वो पहली खिलाड़ी बन गईं. उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन है क्योंकि उनकी बराबरी होने पर भी वो ऐसा करने वाली पहली कप्तान ही रहेंगी.

दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप-ए मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया. मैदान पर उतरते ही हरमनप्रीत दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेटर बन गईं जिसने कप्तान के तौर पर 150 टी20 मुकाबले खेले. महिला और पुरुष टी20 इंटरनेशनल में ऐसा आज से पहले किसी भी खिलाड़ी ने नहीं किया था.


हरमनप्रीत ने 150 टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम को 87 जीत दिलाई है. अब 150वें मुकाबले में उन्होंने अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया जो कभी नहीं टूटेगा. दूसरे नंबर पर उनके बाद कोई भी आ सकता है लेकिन पहले स्थान पर हमेशा हरमनप्रीत कौर का ही नाम रहेगा.

हरमनप्रीत बतौर कप्तान उनके दबदबे को दिखाता है. टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने महिला कप्तान की लिस्ट में दूसरे स्थान पर श्रीलंका का नाम है. चमारी अटापट्टू ने 121 मैचों में अपने देश के लिए इस फॉर्मेट में अपने टीम की कमान संभाली. रवांडा की मैरी बिमेनिमाना ने 101 टी20 इंटरनेशनल में कप्तानी की. ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज मेग लैनिंग ने भी 100 मुकाबलों में टीम की कमान संभाली.


बात करें पुरुष क्रिकेट की तो यहां पर अब तक कोई कप्तान 100 टी20 इंटरनेशनल तक नहीं पहुंच पाया. नामीबिया के गेरहार्ड इरास्मस ने सबसे ज्यादा 91 मैच में कप्तानी की है. रवांडा के क्लिंटन रुबागुम्या 90 मैचों के साथ उनके पीछे हैं.