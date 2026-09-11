Panipat News: जर्जर बिल्डिंग्स पर पानीपत प्रशासन सख्त, मालिकों को 10 दिन की मोहलत, नहीं सुधरे तो चलेगा बुलडोजर

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Amit Upadhyay
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Panipat Building Safety Alert: दिल्ली में जर्जर इमारत हादसे के बाद पानीपत में भी असुरक्षित इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। नगर निगम क्षेत्र में 10 जर्जर इमारतें चिह्नित की गई हैं और मालिकों को इन्हें गिराने या सुरक्षित करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है।
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दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे के बाद पानीपत में जर्जर बिल्डिंग्स के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है।

Panipat Action Against Unsafe Buildings: दिल्ली में जर्जर इमारत गिरने के हादसे के बाद अब पानीपत प्रशासन भी खस्ताहाल और असुरक्षित इमारतों को लेकर सख्त हो गया है। नगर निगम क्षेत्र में ऐसी 10 जर्जर इमारतें चिह्नित की गई हैं, जिनके मालिकों को इन्हें खुद गिराने या मरम्मत के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि तय समय में अगर बिल्डिंग मालिकों ने कोई कदम नहीं उठाया तो निगम खुद कार्रवाई करेगा। जरूरत पड़ने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट और संबंधित विभागों के समन्वय से जर्जर इमारतों को बुलडोजर से गिराया जाएगा।

पहले दिए जा चुके हैं दो नोटिस

नगर निगम कमिश्नर डॉ. पंकज यादव के मुताबिक चिह्नित बिल्डिंग के मालिकों को पहले ही दो नोटिस दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद अगर बिल्डिंग को सुरक्षित करने या गिराने की कार्रवाई नहीं की जाती है तो अब अंतिम अवसर के तौर पर 10 दिन की मोहलत दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की जान को खतरे में डालकर किसी जर्जर भवन में गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पानीपत में जर्जर इमारतों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। शहर में करीब 24 जर्जर मकानों और कमर्शियल बिल्डिंग हैं, जिनमें कई जगह नोटिस जारी होने के बावजूद कार्रवाई लंबित बताई जा रही है।

निगम कार्यालय वाली बिल्डिंग भी कंडम

पानीपत में स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पालिका बाजार की जिस इमारत में नगर निगम की कुछ शाखाएं चल रही हैं, उसे असुरक्षित घोषित किए जाने का रिकॉर्ड मौजूद है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दर्ज एक मामले में भी नगर निगम की पालिका बाजार स्थित इमारत को मानव उपयोग के लिए असुरक्षित और कंडम घोषित किए जाने का उल्लेख है। इमारत को खाली कराने के लिए नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया था। नगर निगम कमिश्नर के अनुसार, सुरक्षा को देखते हुए कई शाखाओं को नई इमारत में शिफ्ट किया जा चुका है। मैरिज ब्रांच और टैक्स से जुड़ी कुछ शाखाएं भी स्थानांतरित की गई हैं। नगर निगम की कोशिश है कि अगले एक से दो महीने में सभी शाखाओं को नई इमारत में शिफ्ट कर दिया जाए।

दुकानों को भी खाली कराने के नोटिस

पालिका बाजार की जर्जर इमारत के नीचे चल रही दुकानों को लेकर भी नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की है। दुकानदारों को भवन खाली करने के लिए एविक्शन नोटिस दिए गए हैं। मामला अदालत में भी पहुंच चुका है। निगम अधिकारियों का कहना है कि दुकानदारों को कई बार इमारत की खराब हालत के बारे में बताया गया है। प्रशासन का तर्क है कि जब भवन को असुरक्षित बताया जा चुका है तो वहां लोगों की आवाजाही जारी रखना जोखिम भरा हो सकता है।

जर्जर मकान में चल रहा कोचिंग सेंटर

शहर के दूसरे हिस्सों में भी कुछ जर्जर इमारतों में व्यावसायिक गतिविधियां चलने की जानकारी सामने आई है। बाल विकास के पास स्थित मकान नंबर 22 भी इसी तरह के मामलों में बताया गया है। बताया जा रहा है कि 500 गज में बना यह मकान काफी समय से खराब हालत में है और इसे नगर निगम की ओर से भी खंडहर घोषित किया जा चुका है। दावा है कि इस भवन में पिछले करीब 20-25 वर्षों से कोचिंग सेंटर चल रहा है। यहां दो पार्लर भी संचालित होने की बात कही गई है। मकान मालिक का कहना है कि भवन खाली कराने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन किरायेदारों की ओर से इसे खाली नहीं किया गया।