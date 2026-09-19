Delhi University Election Result: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में ABVP की शानदार जीत, अध्यक्ष समेत 3 पद जीते

DUSU Election Result 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने बंपर जीत दर्ज की है। ABVP ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के तीन महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा जमाया है।

Delhi University Election Result 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव का रिजल्ट शनिवार को घोषित कर दिया गया है। इस चुनाव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव जैसे तीन पदों पर जीत दर्ज की। वहीं, उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने जीत हासिल की। इस तरह इस चुनाव में ABVP को तीन सीटें मिलीं, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास ने NSUI के विजय शंकर मीणा को हराया। डबास को 24,576 वोट मिले, जबकि मीणा को 22,523 वोट प्राप्त हुए। इस तरह अध्यक्ष पद का मुकाबला 2,053 वोटों के अंतर से डबास के पक्ष में रहा।

किस पद पर किसने जीत दर्ज की?

अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास ने जीत दर्ज की है।

उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन जीते हैं।

सचिव पद पर ABVP की रिया छाबड़ी ने जीत दर्ज की है।

संयुक्त सचिव के पद पर ABVP के लक्ष्य राज सिंह ने जीत दर्ज की है।

जानिए कौन कितने वोटों से जीता?

ABVP की रिया छाबड़ी ने सचिव पद पर 21,650 वोट हासिल किए। NSUI की नम्रता चौधरी 14,869 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। संयुक्त सचिव पद पर ABVP के लक्ष्य राज सिंह ने 16,615 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। इस सीट पर मुकाबला अपेक्षाकृत करीबी रहा और SCS के विशाल यादव को 15,778 और NSUI के गोपाल चौधरी को 15,206 वोट मिले।

उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय की जीत

DUSU के चार केंद्रीय पदों में सबसे अधिक वोट उपाध्यक्ष पद के विजेता दीपांशु शौकीन को मिले। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले शौकीन को 30,615 वोट मिले। ABVP के ईशु मौर्य 16,910 वोट के साथ दूसरे और NSUI के वीर छत्रथ 4,313 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। शौकीन को पूर्व NSUI सदस्य बताया जा रहा है। उनका निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना इस चुनाव के प्रमुख घटनाक्रमों में रहा।

इस बार 40.46 फीसदी हुआ था मतदान

DUSU चुनाव में इस बार कुल 40.46 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। मतदान दिल्ली विश्वविद्यालय के 52 मतदान केंद्रों पर हुआ और 1.51 लाख से अधिक छात्र वोट देने के पात्र थे। दिन के कॉलेजों के लिए मतदान सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि ईवनिंग कॉलेजों के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक हुआ। इस साल का मतदान प्रतिशत पिछले साल के 39.5 फीसदी से अधिक रहा और तीन वर्षों में सबसे ज्यादा रहा। चुनाव के चार केंद्रीय पदों के लिए कुल 20 उम्मीदवार मैदान में थे। मुख्य मुकाबला ABVP और NSUI के बीच रहा, जबकि AISA-SFI गठबंधन और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव में चुनौती पेश की।

काउंटिंग के दौरान बदली तस्वीर

DUSU चुनाव की मतगणना शनिवार सुबह 8 बजे नॉर्थ कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में शुरू हुई। शुरुआती राउंड में कई सीटों पर मुकाबला लगातार बदलता रहा। खासकर अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास और NSUI के विजय शंकर मीणा के बीच करीबी मुकाबला देखने को मिला। अंततः 20 राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद डबास ने अध्यक्ष पद अपने नाम किया। नतीजों की घोषणा के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मतगणना केंद्रों के आसपास पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत विजयी उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को विजय जुलूस नहीं निकालने के निर्देश भी दिए गए।