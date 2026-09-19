Thailand Sikh Attack: थाईलैंड में महिलाओं ने की बुजुर्ग सिख के साथ मारपीट, पगड़ी भी उतारी, वीडियो वायरल

By
Amit Upadhyay
-
0
4
Thailand Elderly Sikh Viral Video: थाईलैंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं एक बुजुर्ग सिख व्यक्ति के साथ मारपीट करती और उनकी दस्तार यानी पगड़ी उतारती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में भारी गुस्सा है।
Thailand Viral Video, Elderly Sikh Man Viral Video, Thailand Elderly Sikh Attack, Thailand Viral Video Turban Controversy, Social Media Sikh Attack Video, Thailand Viral News, थाईलैंड वायरल वीडियो, बुजुर्ग सिख से मारपीट का वीडियो, थाईलैंड में बुजुर्ग सिख से मारपीट
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं बुजुर्ग सिख के साथ मारपीट कर रही हैं।

Elderly Sikh Man Harassed in Thailand: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं एक बुजुर्ग सिख के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में महिलाएं बुजुर्ग के सिर से दस्तार यानी पगड़ी हटाते हुए भी नजर आती हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में इसे थाईलैंड की घटना बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि महिलाओं और बुजुर्ग सिख के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि यह वीडियो कब का है और इस विवाद की वजह क्या थी, यह साफ नहीं हो सका है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सिख बुजुर्ग के साथ हुए दुर्व्यवहार पर गुस्सा जाहिर किया है।

वायरल वीडियो में क्या दिख रहा है?

वायरल फुटेज में एक बुजुर्ग व्यक्ति और कुछ महिलाओं के बीच बहस होती दिखाई देती है। इसके बाद स्थिति हाथापाई तक पहुंचती है। वीडियो के एक हिस्से में महिलाएं बुजुर्ग के सिर पर बंधी दस्तार को हटाती हुई दिखाई देती हैं। वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले कुछ यूजर्स ने इसे थाईलैंड के फुकेत की बांग्ला रोड से जोड़ने का दावा किया है। कुछ पोस्ट में यह भी कहा गया है कि घटना किसी खाने के स्टॉल के पास हुई। फिलहाल स्थानीय लोगों या पुलिस की ओर से भी इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

लोगों ने दस्तार को लेकर जताई नाराजगी

वीडियो के उस हिस्से ने खास तौर पर प्रतिक्रिया पैदा की है, जिसमें बुजुर्ग के सिर से दस्तार हटती दिखाई देती है। सिख समुदाय के लिए दस्तार केवल सामान्य सिर ढकने वाला कपड़ा नहीं है। सिख धर्म के अनुसार पगड़ी सिख पहचान का सबसे दिखाई देने वाला हिस्सा है और इसे सिख धार्मिक परंपरा और आस्था से जोड़ा जाता है। किसी व्यक्ति की पगड़ी या बाल को उसकी अनुमति के बिना छूना उचित नहीं माना जाता। वर्ल्ड सिख ऑर्गनाइजेशन भी दस्तार को सिख पहचान का अभिन्न हिस्सा और आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण तत्व बताता है। इसी वजह से वायरल वीडियो में दस्तार हटाए जाने पर लोगों ने नाराजगी जताई है।