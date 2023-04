NHAI :एनएचआई ने नहीं दी समालखा पुल के नीचे शौचालय निर्माण की अनुमति 

शहर की सरकार ने गंभीर आरोप लगाए

नगर पालिका चेयरमैन समस्याओं को लेकर जिला उपायुक्त से मिले

Aaj Samaj (आज समाज), NHAI rejected the proposal of municipality for construction of toilet, पानीपत: अगले साल प्रदेश में विधानसभा व लोकसभा चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव को भी करीब 11 महीने का समय तकरीबन भी चुका है। शहर की सरकार का सपना है कि शहर में विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जाए और चुनाव में शहर की जनता के बीच जाकर विकास कार्य करवाने का गुणगान किया जा सके। इसी को लेकर शहर की सरकार कभी पानीपत कभी दिल्ली चंडीगढ़ आदि अधिकारियों के यहां विकास कार्य करवाने की बात कह रही है। लेकिन अधिकारियों द्वारा आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। शहर के पार्षद भी चेयरमैन से विकास कार्य करवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई काम सिरे नहीं चढ़ाया गया।

प्रपोजल को एनएचआई ने रिजेक्ट कर दिया

दरअसल शहर के पुराने बस अड्डे पर शौचालय निर्माण के लिए नगरपालिका के प्रपोजल को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचआई) को भेजा गया था, जिसे रिजेक्ट कर दिया। इससे भी खफा पालिका चेयरमैन अशोक कुच्छल गुरुवार को जिला उपायुक्त के पास पहुंचे और वर्षो से टूटी पडी सर्विस लेन का निर्माण न होने ओर रेलवे रोड पर ड्रेन बनने में हो रही देरी की शिकायत की, साथ ही उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की। जिस पर उपायुक्त वीरेंद्र दहिया ने चेयरमैन अशोक कुच्छल को शुक्रवार को एनएचएआई अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में बुलाया है।

ड्रेन निर्माण कार्य शुरू नहीं किया

पालिका चेयरमैन अशोक कुच्छल ने गुरुवार को नगर पालिका में पत्रकारों से बात करते हुए एनएचएआई व कंपनी के अधिकारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए है। कुच्छल ने बताया कि समालखा में सर्विस लेन के निर्माण को लेकर कतई गंभीर नहीं है। जी टी रोड के दोनो तरफ सर्विस लेन पिछले कई साल से टूटी पड़ी है जिससे हल्की सी बरसात होने पर सर्विस लेन पर जलभराव हो जाने से शहर वासियो को परेशान होना पड़ता है। यहां तक कि शहर के सर्विस लेन पर रखे गए भारी-भरकम पत्थर हादसों को निमंत्रण दे रहे है। दूसरी ओर शहर के बाजार में शौचालय न होने से खरीदारी करने आए लोगों की परेशानी को देखते हुए पालिका ने पुल के नीचे शौचालय निर्माण के लिए एनएचआई से अनुमति मांगी थी। लेकिन उन्होने मना कर दिया। कुच्छल ने यह भी बताया कि नगर पालिका ने पुराने बस अड्डे से रेलवे रोड, चुलकाना रोड से होकर एसटीपी प्लांट तक गंदे पानी निकासी के लिए ड्रेन निर्माण का टेंडर किया हुआ है बरसात का मौसम सिर पर है, लेकिन अभी तक ड्रेन निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया।

उपायुक्त वीरेन्द्र दहिया ने दिया आश्वासन

इन सब समस्याओं के समाधान कराने का जिला उपायुक्त वीरेन्द्र दहिया ने उन्हें आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव के करीब 11 महीने का समय बीत चुका है और अगले साल प्रदेश में विधानसभा व लोकसभा चुनाव होने है। लेकिन इन चुनाव से पहले उनका सपना है कि शहर में खूब विकास कार्य करवाई जा सके और विकास के मामले में शहर अलग से नजर आए जिसको लेकर वह दिन रात इसी काम में जुटे हुए हैं और अधिकारियों के यहां विकास कार्य करवाने की मांग कर चुके हैं।