Himachal News: नेपाल के फ्लैश फ्लड में चमत्कारिक रूप से जिंदा बचे मंडी के ज्ञान सिंह, 2 दिन पहाड़ी पर फंसे रहे

हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर उपमंडल के मलोह गांव निवासी 50 वर्षीय ज्ञान सिंह नेपाल में फ्लैश फ्लड हादसे के बाद करीब दो दिन और एक रात पहाड़ी पर फंसे रहे। बाद में बचाव दल ने उन्हें हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकाला।

Himachal News: : नेपाल में आए फ्लैश फ्लड के दौरान लोगों के चमत्कारिक रूप से जिंदा बचने के कई किस्से सामने आ रहे हैं। किसी ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई, तो किसी को चार दिन बाद बचाव दल ने मलबे से जिंदा बाहर निकाला। ऐसे ही खुशकिस्मत लोगों में हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर उपमंडल के मलोह गांव निवासी 50 वर्षीय ज्ञान सिंह हैं, जो हादसे के बाद करीब दो दिन और एक रात पहाड़ी पर फंसे रहे। बाद में बचाव दल ने उन्हें हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकाला।

अचानक बदल गए हालात

ज्ञान सिंह पिछले करीब 30 वर्षों से पावर प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं। पिछले आठ महीने से वह नेपाल के एक पावर प्रोजेक्ट में फोरमैन के पद पर तैनात थे। आपदा के दिन भी वह रोज की तरह पावर हाउस में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अचानक हालात बदल गए। देखते ही देखते पानी का तेज सैलाब आया और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि किधर भागें। ज्ञान सिंह भी अन्य लोगों के साथ जान बचाने के लिए पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े।

पीछे मुड़कर देखी तबाही

पीछे मुड़कर देखा तो मंजर इतना भयावह था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। पानी का शोर, चारों तरफ मची तबाही और जिंदगी बचाने के लिए भागते लोग। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि अगला पल किसके लिए क्या लेकर आएगा।

दो दिन पहाड़ी पर गुजारे

ज्ञान सिंह और उनके साथ कई लोग पहाड़ी पर पहुंच तो गए, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। नीचे उतरना संभव नहीं था और चारों तरफ पानी का कहर जारी था। ऐसे में उन्होंने एक रात और दो दिन पहाड़ी पर ही गुजारे। ज्ञान सिंह बताते हैं कि एक समय ऐसा भी लगा कि शायद अब यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। हर गुजरते घंटे के साथ बस एक ही उम्मीद थी कि कोई मदद पहुंच जाए। आखिरकार वह इंतजार खत्म हुआ। नेपाल की सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें और वहां फंसे अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

चिंतित परिजनों को मिली राहत

ज्ञान सिंह का परिवार आपदा के बाद उनसे संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन लंबे समय तक कोई खबर नहीं मिली। घर में हर कोई परेशान था। पत्नी कलावती की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर दूसरे दिन अचानक फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ ज्ञान सिंह थे। उन्होंने परिवार को बताया कि वह सुरक्षित हैं। यह सुनते ही परिजनों की आंखों से आंसू छलक पड़े।

हिमाचल के चार लोग बचे, एक लापता

प्रोजेक्ट में हिमाचल प्रदेश के चार अन्य लोग भी काम कर रहे थे। ज्ञान सिंह के मुताबिक, इनमें से तीन सुरक्षित बाहर निकल आए हैं, जबकि ऊना जिले का एक युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है। सुरक्षित लौटने वालों में मंडी के तल्याहड़ क्षेत्र से संबंध रखने वाला एक व्यक्ति और शिमला जिले के रामपुर का निवासी भी शामिल है।