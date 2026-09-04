Jio Hotstar या Zee5 पर नहीं आएगा भारत-पाकिस्तान का एशिया कप मैच, लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें, 5 सितंबर को टक्कर

भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच महिला एशिया कप 2026 के दौरान 5 सितंबर, शनिवार को मुकाबला खेला जाना है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले को भारतीय समय के मुताबिक शाम 8 बजे से खेला जाएगा.

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान पर टक्कर होने वाली है. महिला एशिया कप 2026 में दोनों टीमें शनिवार, 5 सितंबर को आमने-सामने होंगी. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है. सबकी नजर पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर होगी.

एशिया की कप के इस मैच का भारतीय टीम पर हार और जीत का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. पाकिस्तान के लिए जरूर असर पड़ने वाला है. पिछले कुछ सालों में भारत की महिलाओं के सामने पाक टीम का प्रदर्शन हद से ज्यादा निराशाजनक रहा है. मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में ही दोनों टीमें आपस में खेलती हैं और हर बार पड़ोसी को हार मिलती है. इस मैच में भी भारतीय टीम को मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म में स्मृति

भारतीय टीम के दोनों ओपनर्स स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा शानदार फॉर्म में हैं. मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ रिकॉर्डतोड़ शतक लगाया और एक साथ कई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाले. वहीं शेफाली भी टीम को तेज शुरुआत दिला रही हैं. कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष और प्रतिका रावल पाकिस्तान के गेंदबाजों की मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी में है. गेंदबाजी की बात करें तो नंदनी शर्मा और क्रांति गौड़ जमकर विकेट चटका रही हैं.पाकिस्तान की टीम को मुनीबा अली और कप्तान फातिमा सना के अलावा कम अनुभवी खिलाड़ियों को लेकर उतरी है.

भारत और पाकिस्तान की महिला टीम का मैच कब होगा ?

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों का मुकाबला 5 सितंबर, शनिवार को खेला जाना है.

भारत और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच एशिया कप का मैच कहां खेला जाएगा?

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की महिला टीम का मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और पाकिस्तान की महिला टीम का मैच कितने बजे से खेला जाएगा ?

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की महिला टीम का मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक रात 8:00 बजे शुरू होगा.

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट किस चैनल पर होगा?

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की महिला टीम का यह मैच सोनी नेटवर्क के स्पोर्स्ट्स चैनल पर लाइव देखा जा सकता है. वहीं इसके लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो इसके लिए SonyLIV एप पर जा सकते हैं