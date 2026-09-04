जापान के खिलाफ पहली बार T20I खेलेगा भारत, कब और कहां होगा ये ऐतिहासिक मुकाबला?

By
Viplove Kumar
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BCCI और जापान क्रिकेट एसोसिएशन (JCA) ने आधिकारिक तौर पर भारत और जापान के बीच पुरुष टी20 इंटरनेशनल मैच की घोषणा की है. दोनों टीमों के बीच होने वाले इस एक मात्र मैच को ‘सुजुकी कप’ नाम दिया गया है. यह मुकाबला इसी महीने के आखिरी हफ्ते में खेला जाना है.
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भारत और जापान के बीच पहली बार खेला जाएगा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला

नई दिल्ली. एशियन गेम्स को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है. कुछ दिन पहले यहां टीम के रहने की व्यवस्था और मैच के इंतजाम पर सवाल उठे थे. अब सुर्खियां भारत और मेजबान जापान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर है. दोनों टीमों के बीच अब तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है. भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है. दोनों देश पहली बार किसी इंटरनेशनल टी20 मुकाबला खेलेंगे.

BCCI और जापान क्रिकेट एसोसिएशन (JCA) ने आधिकारिक तौर पर भारत और जापान के बीच पुरुष टी20 इंटरनेशनल मैच की घोषणा की है. दोनों टीमों के बीच होने वाले इस एक मात्र मैच को ‘सुजुकी कप’ नाम दिया गया है. यह मुकाबला इसी महीने के आखिरी हफ्ते में खेला जाना है. 22 सितंबर 2026 को जापान के तोचिगी प्रांत स्थित सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में इस मैच का आयोजन होगा.

‘स्पोर्ट 75’ पहल का होगा हिस्सा

भारत-जापान के बीच होने वाला यह मुकाबला ‘स्पोर्ट 75’ नाम की द्विपक्षीय पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है. यह पहल दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई शिखर बैठक के बाद शुरू की गई है. इसका उद्देश्य खेलों के जरिए भारत और जापान के बीच सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है. इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को भी समर्थन देना है.

जापान में क्रिकेट को मिलेगी नई पहचान

BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने भारत और जापान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर बात की. उन्होंने इसे जापान और पूरे पूर्वी एशिया में क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा. भारत की पुरुष टीम को जापान भेजना इस दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है. यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

कैसी हो सकती है टीम

भारतीय टीम को टी20 फॉर्मेट में यह मैच खेलना है तो चयनकर्ता जिम्बाब्वे पर चुनी गई टीम के खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं. हो सकता है कि श्रेयर अय्यर और बाकी सीनियर खिलाड़िओं को आराम दिया जाए. ईशान किशन को कप्तानी का जिम्मा दिया जा सकता है.