NEET पेपरलीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के देश भर में धरना-प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देशभर में पेपरलीक को लेकर आक्रोश के बीच केंद्र सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है।

Next Education minister after Dharmendra Pradhan resignation : NEET पेपरलीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के देश भर में धरना-प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देशभर में पेपरलीक को लेकर आक्रोश के बीच केंद्र सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब अगले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बन सकते हैं। केंद्र सरकार इस मंत्रालय के लिए इन पांच नेताओं पर विचार कर सकती है।

जयंत चौधरी

कौशल विकास मंत्रालय के कार्यभार का अनुभव रखते हैं।

शिक्षा और कौशल आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए यदि सरकार निरंतरता बनाए रखना चाहती है, तो वे एक उपयुक्त उम्मीदवार हैं।

सुकांत मजूमदार

पहले से ही शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं।

राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल मंत्री के पद पर पदोन्नत करना भारतीय सरकारों में एक आम प्रक्रिया है।

अश्विनी वैष्णव

प्रमुख मंत्रालयों का कार्यभार संभालते हैं और प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आते हैं।

उन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में या मंत्रिमंडल फेरबदल में शिक्षा मंत्रालय मिल सकता है।

जितेंद्र सिंह

विज्ञान और कार्मिक संबंधी मंत्रालयों का कार्यभार संभालते हैं।

उनके पास अनुभव है।

नितिन गडकरी

बीजेपी के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक।

हालांकि वे शिक्षा विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन अपने प्रशासनिक अनुभव के कारण फेरबदल की अटकलों में कभी-कभी उनका नाम लिया जाता रहा है।

ये नाम सिर्फ अटकलें हैं, पक्के उम्मीदवार नहीं। कैबिनेट में नियुक्तियां राजनीतिक प्राथमिकताओं, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, पार्टी की रणनीति और प्रधानमंत्री के फैसले पर निर्भर करती हैं। फिलहाल, ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि इनमें से किसी व्यक्ति को चुना गया है।