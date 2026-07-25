देश की दिग्गज टेक कंपनी HCLTech ओडिशा में AI डेटा सेंटर खोलने जा रही है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला AI डेटा सेंटर खुलेगा। कंपनी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में उसे ओडिशा सरकार से वित्तीय मदद मिलेगी।

देश की दिग्गज टेक कंपनी HCLTech ओडिशा में AI डेटा सेंटर खोलने जा रही है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला AI डेटा सेंटर खुलेगा। HCLTech, स्टार्टअप कंपनी Sarvam AI के साथ मिलकर AI डेटा सेंटर खोलेगी। कंपनी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में उसे ओडिशा सरकार से वित्तीय मदद मिलेगी।

बिजनेस डायवर्सिफाइड कर रही HCLTech

AI और क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ी मांगों का फायदा उठाने के लिए, आईटी सेवा देने वाली कंपनी HCLTech डेटा सेंटर बिजनेस में उतर रही है। साथ ही, कंपनी का मकसद अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाइड करना भी है। कंपनी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में उसे ओडिशा सरकार से वित्तीय मदद मिलेगी।

टेक्नोलॉजी सेंटर भी खोलेगी HCLTech

इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि वह भुवनेश्वर में एक टेक्नोलॉजी सेंटर खोलेगी, जिसमें 5,000 कर्मचारी काम करेंगे। कंपनी के मुताबिक साल 2028 तक यह खुल जाएगा। भुवनेश्वर में खुलने वाला यह प्रोजेक्ट, सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को उनकी मांग के मुताबिक AI एप्लिकेशन देने के लिए HCLTech की फुल-स्टैक AI क्षमताओं और Sarvam के फाउंडेशन मॉडल का इस्तेमाल करेगा। पिछले महीने, HCLTech ने 15 करोड़ डॉलर में Sarvam AI में 10.5% हिस्सेदारी खरीदी थी।

बेहतर नतीजे देने का वादा

HCLTech के CEO विजयकुमार ने पिछले सप्ताह जून तिमाही के नतीजों की घोषणा करने के दौरान कहा कि कंपनी फुल-स्टैक AI सर्विसेज को डिलीवर करना चाहती है और डेटा सेंटर को वैल्यू चेन का एक हिस्सा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ”…यह डेटा सेंटर है, यह GPU है, यह मॉडल है, यह ऐप्लिकेशन है और हम इससे बेहतर नतीजे देंगे। जब आप इसे सच में एक ‘फुल स्टैक’ के तौर पर देखते हैं, तो कुल मिलाकर वैल्यू क्रिएशन का स्तर बहुत अलग होता है और असल में हम इसी में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं।”

TCS भी करने वाली है निवेश

इससे पहले, दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने नवंबर में प्राइवेट इक्विटी फर्म TPG के साथ मिलकर AI डेटा सेंटर बनाने के लिए 2 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना का ऐलान किया था। AI के तेजी से बढ़ते चलन की वजह से कंपनियां डेटा सेंटर में पैसा लगाने की होड़ में लग गई हैं। भारत को इसके लिए एक अहम बाजार माना जा रहा है, क्योंकि यहां इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और बिजली व ऑपरेशन की लागत भी कम है।