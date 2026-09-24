9 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत, यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस बनी आग का गोला, 5 घंटे चला रेस्क्यू

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Viplove Kumar
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यह हादसा एयरपोर्ट इंटरचेंज के पास 35 किलोमीटर माइलस्टोन पर हुआ. आग इतनी तेजी से फैली की देखते ही देखते पूरी बस गोले में बदल गई. इस हादसे में बस में यात्रा कर रहे 9 लोगों अंदर फंसने से जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई.
9 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत, यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस बनी आग का गोला, 5 घंटे चला रेस्क्यू

नई दिल्ली. यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार देर रात एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. दिल्ली से महोबा जा रही डबल डेकर स्लीपर बस अचानक ही आग की चपेट में आ गई. यह हादसा एयरपोर्ट इंटरचेंज के पास 35 किलोमीटर माइलस्टोन पर हुआ. आग इतनी तेजी से फैली की देखते ही देखते पूरी बस गोले में बदल गई. इस हादसे में बस में यात्रा कर रहे 9 लोगों अंदर फंसने से जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई. यह घटना दिल दहलाने वाली है क्योंकि मरने वालों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल बताए जा रहे हैं.

अब तक जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक यह बस राज कल्पना ट्रेवल्स की बताई जा रही है जो दिल्ली से महोबा की रूट पर जा रही थी. जब यह बस एयरपोर्ट इंटरचेंज के पास पहुंची तो ड्राइवर को बस के इंजन की तरफ आग लगने का पता चला. ड्राइवर ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बस को ओवरटेकिंग लेन से एक्सप्रेसवे के किनारे सोल्डर पर खड़ा किया. वहां उसने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन ये बहुत ही तेजी से फैल गई. बस रोकने के बाद चालक और परिचालक ने यात्रियों को बस से बाहर निकलने जाने के लिए आवाज लगाई. आग लगने की खबर सुनने के बाद वहां अफरातफरी मच गई. 20 से ज्यादा लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई. नौ यात्री बस के अंदर ही फंस गए.


पांच घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

बस में आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और यमुना एक्सप्रेसवे की सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची. जब तक राहत बचाव की टीम घटना स्थल पर पहुंची बस पूरी तरह आग की लपटों से घिर चुकी थी. कुछ देर टीम ने मेहनत करने के बाद आग पर तो काबू पा लिया लेकिन आग बुझाने के बाद भी बस और उसमें रखा सामान काफी देर तक सुलगता रहा.


रेस्क्यू टीमों ने लगभग पांच घंटे लग गए. काफी ज्यादा मशक्कत करने के बाद बस की बॉडी को काटकर अलग-अलग हिस्सों में अंदर फंसे शवों को बाहर निकालने में कामयाबी मिल पाई. आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थीं कि इसकी वजह से शव बुरी तरह झुलस गए थे. हालत इतनी खराब थी कि मौके पर शव की पहचान करना मुश्किल हो गया. शवों और मिले अंगों को कैलाश अस्पताल भेजा गया है.

यातायात करीब 30 मिनट रोका गया

बस में लगी आग इतनी भयावह थी कि इसे देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से जेवर टोल और एयरपोर्ट इंटरचेंज पर करीब 30 मिनट तक यातायात रोक दिया गया. खबर है कि इस दौरान दो कारों के आपस में टक्कर भी हो गई. आग पर काबू पाने और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद एक्सप्रेसवे पर यातायात फिर से सुचारू कर दिया गया. जिन लोगों ने इस घटना को देखा उन प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब बस में आग लगी तो पटाखे जैसी आवाजें सुनाई पड़ी थी. फिलहाल आग लगने कारण अब तक पता नहीं चल पाया है.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।