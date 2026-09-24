कैंसर की जंग जीती, अब फिल्म में डेब्यू करने जा रही विवेक ओबेरॉय की ‘बेटी’, पापा हुए भावुक

बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय की जिंदगी में एक बेहद भावुक पल उस वक्त आया, जब उनकी गोद ली बेटी सहरा शाह ने उनके सामने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत का ऐलान किया. 22 साल की सहरा ने बताया कि उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी पहली नेपाली फिल्म साइन की है.

नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय को बतौर एक्टर सभी जानते हैं लेकिन अब लोग उनकी बेटी का डेब्यू देखने वाले हैं. उनकी जिंदगी में एक बेहद भावुक पल उन्होंने सबके साथ शेयर किया. विवेक की गोद ली बेटी सहरा शाह अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने जा रही हैं. 22 साल की सहरा का डेब्यू बॉलीवुड नहीं बल्कि नेपाली फिल्म से होने जा रहा है. बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी पहली नेपाली फिल्म साइन की है.

बॉलीवुड में नाम बनाने वाले विवेक अपने पिता सुरेश ओबेरॉय की तरह की मंझे हुए कलाकार हैं. अब उनकी बेटी भी अभिनय की फील्ड में उतरने जा रही हैं. बताया जा रहा है कि सहरा जिनको विवेक ने गोद लिया है उनकी पहली फिल्म अगले साल रिलीज होने जा रही है. पापा विवेट अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर भावुक नजर आए. उन्होंने सहरा को गले लगाकर अपना गर्व जाहिर किया.

आपको बता दें कि अभिनेता विवेक ओबेरॉय और उनकी पत्नी प्रियंका अल्वा के दो बच्चे हैं- बेटा विवान वीर ओबेरॉय और बेटी अमेया निर्वाणा ओबेरॉय. इसके अलावा विवेक ने कैंसर से जूझ रहे कई बच्चों को गोद लेकर उनके इलाज और शिक्षा की जिम्मेदारी भी उठाई है. सहरा को उन्होंने तब गोद लिया था, जब वह महज ढाई साल की थीं. विवेक ने उनका इलाज कराने के साथ-साथ उनकी पढ़ाई और भविष्य को लेकर भी मदद की.

सहरा ने मांगा आशीर्वाद

विवेक को सीआरपीए कैंसर रोज डे कार्यक्रम में सहरा ने अपनी पहली फिल्म को साइन करने की जानकारी देकर चौंका दिया. उन्होंने बताया कि वह नेपाली फिल्म में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाएंगी. सहरा ने बताया कि फिल्म साइन करने की बात उन्होंने सबसे पहले विवेक को बताने का सोचा था. बचपन से ही वह उन्हें अपना मार्गदर्शक मानती रही हैं. सहरा ने विवेक का आभार जताया और कहा कि उन्होंने एक्टिंग, डांस और अपने सपनों को लेकर हमेशा उनका समर्थन किया. विवेक के प्रोत्साहन ने उन्हें बड़े सपने देखने का हौसला दिया. सहरा ने यह भी बताया कि वह एविएशन की ट्रेनिंग ले चुकी हैं और जल्द ही कमर्शियल पायलट बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.