Kaun Hai Sonia Sehrawat: कौन हैं जंतर-मंतर प्रोटेस्ट से वायरल होने वाली RAF की सोनिया सहरावत? इंस्टा पर हैं फेमस, रील्स होती वायरल

Who is Sonia Sehrawat | Kaun Hai Sonia Sehrawat: दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की अधिकारी सोनिया सहरावत (Who is Sonia Sehrawat) चर्चे में आई. आखिर वो कौन है और किस वजह से उनकी चर्चा हो रही है आइए जानते हैं.

Who is Sonia Sehrawat | Kaun Hai Sonia Sehrawat: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की अधिकारी सोनिया सहरावत (Who is Sonia Sehrawat) अचानक चर्चा में आ गईं. 20 जुलाई को हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वो कानून-व्यवस्था संभालने के लिए मौके पर तैनात थीं. हालांकि, प्रदर्शन के कुछ दिन बाद उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने सोशल मीडिया पर नया विवाद खड़ा कर दिया.

सोनिया सहरावत की ओर से शेयर की गई इस स्टोरी में प्रदर्शनकारियों पर टिप्पणी किए जाने का आरोप लगा. पोस्ट में लिखा गया था, ‘खुद को तो ठीक कर नहीं सकते और देश को ठीक करना चाहते हैं.’ इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. विवाद बढ़ने के बाद ये पोस्ट हटा दी गई.

कौन हैं सोनिया सहरावत? (Who is Sonia Sehrawat)

सोनिया सहरावत (Who is Sonia Sehrawat) मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं. उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) परीक्षा को सफलतापूर्वक पास किया, जिसके बाद वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में शामिल हुईं.

CRPF में शामिल होने के बाद उन्हें कानून-व्यवस्था से जुड़ी विशेष इकाई रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनाती मिली. RAF का काम कठिन परिस्थितियों में भीड़ कंट्रोल और शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है.

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं सोनिया

सरकारी सेवा के अलावा सोनिया सहरावत सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, जहां वो फिटनेस, डांस और देश से जुड़े विषयों पर पोस्ट शेयर करती हैं.

उनकी कई रील्स और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी हैं. उनकी ऑनलाइन पहचान एक फिटनेस और लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भी बनी हुई है.

जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान हुई थीं घायल

20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से आयोजित प्रदर्शन के दौरान RAF की टीम को तैनात किया गया था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया और झड़प की स्थिति बन गई. प्रदर्शन के दौरान सोनिया सहरावत भी घायल हो गई थीं. उनके हाथ में प्लास्टर लगी तस्वीरें सामने आई थीं. इसके बाद वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनीं.

घटना के कुछ समय बाद सोनिया सहरावत के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक स्टोरी शेयर की गई, जिसमें एक मरे हुए कॉकरोच की तस्वीर थी. इस तस्वीर के साथ लिखे गए संदेश को प्रदर्शनकारी समूह से जोड़कर देखा गया.

सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पोस्ट पर सवाल उठाए और कई राजनीतिक नेताओं ने भी इसकी आलोचना की. विवाद बढ़ने के बाद सोनिया सहरावत ने यह स्टोरी अपने अकाउंट से हटा दी.