We Women Want Conclave & Shakti Awards: दिल्ली में आज महिला सशक्तिकरण पर महामंथन, देश की कई हस्तियां करेंगी शिरकत

We Women Want Conclave & Shakti Awards 2026: दिल्ली में 10 अगस्त को महिला स्वास्थ्य, नेतृत्व, राजनीति, सिनेमा, खेल, बिजनेस, Gen Z, महिला उद्यमिता जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में रेखा गुप्ता, शशि थरूर, स्मृति ईरानी, कृति खरबंदा, तारा सुतारिया, मधुर भंडारकर समेत कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। इस दौरान कई महिलाओं को शक्ति अवॉर्ड्स से सम्मानित भी किया जाएगा।

We Women Want Conclave & Shakti Awards 2026: महिलाओं की उपलब्धियों, नेतृत्व, स्वास्थ्य, समान अवसर और सामाजिक बदलाव को लेकर दिल्ली में आज एक बड़ा आयोजन हो रहा है। इसमें राजनीति, खेल, सिनेमा, बिजनेस, चिकित्सा, सोशल वर्क और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़ी कई जानी-मानी हस्तियां अपने एक्सपीरिएंस शेयर करेंगी। ‘द संडे गार्जियन फाउंडेशन’ और ‘आईटीवी फाउंडेशन’ की पहल पर We Women Want Conclave & Shakti Awards 2026 का आयोजन दिल्ली के द इंपीरियल होटल में हो रहा है। यह कार्यक्रम सोमवार सुबह 9 बजे शुरू होगा और देर शाम तक चलेगा। इसमें देश के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियां एक मंच पर आएंगी और महिला सशक्तिकरण को लेकर अपने-अपने विचार रखेंगी।

इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रहेंगी। यह कॉन्क्लेव महिलाओं की उपलब्धियों के साथ उन तमाम विषयों पर संवाद का मंच बनेगा, जिनका सीधा संबंध बदलते भारत और महिलाओं की बढ़ती भूमिका से है। इस आयोजन की खासियत यह है कि यहां एक ओर महिलाओं की उपलब्धियों को शक्ति अवॉर्ड्स (Shakti Awards) के जरिए सम्मानित किया जाएगा, तो दूसरी ओर देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण सामाजिक सवालों पर बातचीत होगी। कार्यक्रम में महिला स्वास्थ्य के अलग-अलग पड़ावों, खेलों में महिलाओं की भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महिला उद्यमिता, शादी और परिवार, नई पीढ़ी की बदलती सोच, पंचायत स्तर पर महिला नेतृत्व और ब्रेस्ट कैंसर जागरुकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को जगह दी गई है।

‘We Women Want’ का उद्देश्य क्या है?

‘We Women Want’ एक सामाजिक पहल है, जिसके माध्यम से महिलाओं से जुड़े संवेदनशील और जरूरी मुद्दों को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है। घरेलू हिंसा, ब्रेस्ट कैंसर, IVF, सिंगल मदरहुड, वर्क-लाइफ बैलेंस, सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका और कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसे विषयों पर यह प्लेटफॉर्म लगातार संवाद को बढ़ावा देता रहा है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए We Women Want Conclave & Shakti Awards 2026 महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने के साथ उन मुद्दों पर चर्चा करेगा, जो महिलाओं के जीवन, करियर, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति पर असर डालते हैं।

सुबह 9 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम

कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे वेलकम एड्रेस से होगी। इस अवसर पर द संडे गार्जियन फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉ. ऐश्वर्या पंडित शर्मा स्वागत संबोधन देंगी। शुरुआत से ही कॉन्क्लेव का फोकस महिलाओं से जुड़े समकालीन मुद्दों और उनके सशक्तिकरण पर रहेगा। शुरुआती सेशन में हेल्थ और वजन कम करने वाली दवाओं पर चर्चा होगी। टू ओजेम्पिक टू मोन्जारो नाम के इस सेशन में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और लेखक डॉ. अम्बरीश मित्तल बातचीत करेंगे। Ozempic और Mounjaro जैसी दवाओं को लेकर बढ़ती चर्चा, उनके इस्तेमाल और उनसे जुड़े सवालों को इस सेशन में समझने की कोशिश की जाएगी। महिलाओं के स्वास्थ्य और बदलती लाइफस्टाइल के संदर्भ में यह विषय खास महत्व रखता है।

स्पोर्ट्स में महिलाओं के संघर्ष पर चर्चा

सुबह 9:20 AM से मंच पर खेल जगत की महिलाएं अपनी उपलब्धियों और अनुभवों को शेयर करेंगी। इस सेशन में भारत की पहली महिला F4 रेसर श्रिया लोहिया, पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा, भारतीय क्रिकेटर स्नेह राणा और मेघना सिंह से बातचीत होगी। यह सेशन खेलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उन चुनौतियों को सामने लाएगा, जिनसे गुजरकर महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं।

सुबह 9:40 बजे ‘Empowering Communities to Building Champions: A New Vision for Inclusive India’ विषय पर खास बातचीत होगी। इस सत्र का फोकस समाज के अलग-अलग वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें सशक्त बनाने और उनकी प्रतिभा को आगे लाने पर रहेगा। समावेशी विकास और अवसरों की समानता के जरिए एक मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में इस चर्चा में महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इस बातचीत में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन और M3M फाउंडेशन की पायल कनोडिया अपने विचार शेयर करेंगी।

लीडरशिप पर CM रेखा गुप्ता करेंगी संबोधित

सुबह 9:55 बजे कार्यक्रम में महिला नेतृत्व और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर खास फोकस रहेगा। ‘Leadership Roles’ सत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चीफ गेस्ट संबोधन देंगी। उनके संबोधन में नेतृत्व की बदलती तस्वीर, महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती मौजूदगी जैसे विषय प्रमुख रहेंगे। इसके बाद सुबह 10:15 बजे शक्ति अवॉर्ड्स दिए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विजेताओं को सम्मानित करेंगी। यह पुरस्कार समारोह उन महिलाओं की उपलब्धियों को पहचान देने की पहल है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देकर समाज के सामने प्रेरणादायक उदाहरण पेश किए हैं।

10 बजे के बाद कॉन्क्लेव की पूरी टाइमलाइन

10:25 AM — भारत के बदलते लग्जरी बाजार और ग्लोबल लक्जरी इंडस्ट्री के बीच बनते नए संबंधों पर चर्चा होगी। स्मार्टवर्ल्ड डेवलपर्स की को-फाउंडर ऐश्वर्या बंसल आधुनिक भारत में लग्जरी की बदलती परिभाषा पर विचार रखेंगी।

10:40 AM — महिलाओं के स्वास्थ्य के अलग-अलग चरणों और फर्टिलिटी से मेनोपॉज तक होने वाले बदलावों पर चर्चा होगी। डॉ. जयश्री सुंदर, डॉ. गीता प्रकाश, डॉ. मोनिका महाजन और डॉ. तान्या बक्शी रोहतगी एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर करेंगी।

11:00 AM — डिफेंस फैमिलीज के जीवन, जिम्मेदारियों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा होगी। डिफेंस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट महालक्ष्मी सुब्रमणि अपने अनुभव साझा करेंगी।

11:20 AM — टेलीविजन और स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली जिंदगी तथा वास्तविक जीवन के बीच के अंतर पर बातचीत होगी। आकांक्षा चमोला मनोरंजन उद्योग द्वारा वास्तविकता की प्रस्तुति और दर्शकों की धारणा पर बात करेंगी।

11:35 AM — समाज और सार्वजनिक जीवन में प्रेरणा बनने वाली महिलाओं के योगदान और प्रभाव पर चर्चा होगी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट महिला उपलब्धियों और नेतृत्व पर अपने विचार साझा करेंगे।

11:55 AM — इस चरण में सचिन पायलट द्वारा शक्ति अवॉर्ड्स प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कारों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा।

12:00 PM — महिलाओं की अब तक की उपलब्धियों और भविष्य के नए लक्ष्यों व अवसरों पर चर्चा होगी। अभिनेत्री कृति खरबंदा महिलाओं के अगले पड़ाव और बदलती संभावनाओं पर बातचीत करेंगी।

12:20 PM — राजनीति, सार्वजनिक जीवन और बदलते भारत से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। लोकसभा सांसद और पार्लियामेंटरी कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के चेयरमैन डॉ. शशि थरूर बातचीत में शामिल होंगे।

12:40 PM — डॉ. शशि थरूर द्वारा शक्ति अवॉर्ड्स प्रदान किए जाएंगे। यह महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान को सम्मानित करने वाले समारोह की एक और कड़ी होगी।

12:45 PM — पौराणिक कथाओं से आधुनिक समय तक महिलाओं की बदलती भूमिका और सामाजिक नजरिए पर चर्चा होगी। अभिनेत्री संस्कृति जयंना परंपरा और आधुनिकता के बीच महिलाओं की बदलती पहचान पर बात करेंगी।

1:00 PM — सोशल मीडिया की Reels और किताब पढ़ने की आदत के बीच बदलते रिश्ते पर चर्चा होगी। शालिनी पासी, प्रिया मलिक और कावेरी बामजई डिजिटल कंटेंट और पढ़ने की संस्कृति पर अपने विचार रखेंगी।

1:30 PM — बिजनेस, सामाजिक जिम्मेदारी और परोपकार के बीच संबंध पर बातचीत होगी। URLIFE की फाउंडर और अपोलो हॉस्पिटल की वाइस चेयरपर्सन उपासना कामिनेनी कोनिडेला अपने अनुभव शेयर करेंगी।

1:50 PM — समाज और प्रोफेशनल दुनिया में महिलाओं की बदलती भूमिकाओं और बढ़ते अवसरों पर चर्चा होगी। अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी बदलते सामाजिक नजरिए और महिलाओं की जिम्मेदारियों पर विचार रखेंगी।

2:30 PM — Gen Z और Gen Alpha की सोच, सोशल मीडिया, फिटनेस और बदलती युवा संस्कृति पर चर्चा होगी। सिमरन खोसला, दिया बब्बर, इंशा घई कलरा, श्रुति बक्शी और आरना जय मदान इसमें शामिल होंगी।

2:50 PM — महिलाओं और युवाओं की भूमिका तथा महिला सशक्तिकरण और युवा शक्ति के मेल पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भविष्य के भारत की दिशा पर विचार रखेंगे।

3:10 PM — महिलाओं से जुड़े पुराने stereotypes को चुनौती देने और प्रोफेशनल दुनिया में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर चर्चा होगी। FICCI FLO, कॉरपोरेट और बिजनेस क्षेत्र की प्रमुख महिलाएं इस संवाद में शामिल होंगी।

3:35 PM — शक्ति रानी शर्मा और डॉ. ऐश्वर्या पंडित शर्मा द्वारा शक्ति अवॉर्ड्स प्रदान किए जाएंगे। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा।

3:40 PM — Gen Z महिलाओं की जिंदगी, करियर, व्यक्तिगत पहचान और adulthood से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा होगी। वान्या शुक्ला और सभ्यता शर्मा नई पीढ़ी की महिलाओं के अनुभव साझा करेंगी।

4:00 PM — शादी से पहले और बाद की नई दुल्हनों की चुनौतियों, रिश्तों, कानून और सामाजिक पहलुओं पर बातचीत होगी। विशेषज्ञ बदलते वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और व्यावहारिक पहलुओं पर सलाह देंगे।

4:20 PM — महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और 33 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। महिला सांसद और सामाजिक-राजनीतिक विशेषज्ञ निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी पर विचार रखेंगे।

4:45 PM — कश्मीर घाटी की महिला उद्यमियों की संघर्ष और सफलता की कहानियां सामने आएंगी। मेहक बख्शी, उमैमा रेशी, मादिहा तलत और नितिभा कौल अपने कारोबारी अनुभव साझा करेंगी।

5:05 PM — वेडिंग इंडस्ट्री में बढ़ते काम के दबाव, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस और बदलती जरूरतों पर चर्चा होगी। मीनल भटनागर, मंदाकिनी लामा और श्रद्धा मलिक इंडस्ट्री की चुनौतियों पर बात करेंगी।

5:25 PM — बेटियों की परवरिश, उनके भविष्य और परिवार में बदलती सोच को पिता के नजरिए से समझने पर चर्चा होगी। जयंत चौधरी, केंद्रीय मंत्री, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बातचीत में शामिल होंगे।

5:45 PM — जयंत चौधरी द्वारा शक्ति अवॉर्ड्स प्रदान किए जाएंगे। यह दिनभर चल रहे सम्मान समारोह की एक और महत्वपूर्ण कड़ी होगी।

5:50 PM — महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और भविष्य में decision-making roles में उनकी भागीदारी पर चर्चा होगी। पूर्व बैंकर, गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता अमृता फडणवीस अपने विचार साझा करेंगी।

6:10 PM — शक्ति रानी शर्मा और डॉ. ऐश्वर्या पंडित शर्मा द्वारा शक्ति अवॉर्ड्स प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ सम्मान समारोह का एक और चरण पूरा होगा।

6:15 PM — फिल्मों और समाज में महिलाओं से जुड़े stereotypes को बदलने की जरूरत पर चर्चा होगी। फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर सिनेमा में महिलाओं की छवि और बदलते सामाजिक नजरिए पर बात करेंगे।

6:35 PM — महिलाओं के नेतृत्व में विकास और उनकी सामाजिक-राजनीतिक भूमिका पर चर्चा होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महिला नेतृत्व को विकास और निर्णय लेने की प्रक्रिया से जोड़ने पर विचार रखेंगी।

6:55 PM — बॉलीवुड में स्टारडम की बदलती परिभाषा, लोकप्रिय संस्कृति और कलाकार की बदलती सार्वजनिक छवि पर बातचीत होगी। एक्ट्रेस तारा सुतारिया इस सेशन में शामिल होंगी।

7:15 PM — एक बेटी के लिए संघर्ष और पिता की भूमिका पर केंद्रित कहानी सामने आएगी। नवनिधि शर्मा, ट्विशा शर्मा के पिता, परिवार और बेटी के लिए खड़े होने के अनुभव साझा करेंगे।

7:30 PM — उम्र बढ़ने, त्वचा और बालों की देखभाल तथा उम्र को लेकर समाज की सोच पर चर्चा होगी। डॉ. गीतिका श्रीवास्तव और डॉ. दीपाली भारद्वाज बेहतर स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के साथ उम्र को अपनाने पर बात करेंगी।

7:50 PM — पंचायतों और जमीनी प्रशासन में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। छवि राजावत, नीरू यादव, विमला देवी, पूनम शर्मा और शशिबाला स्थानीय नेतृत्व और अपने अनुभव साझा करेंगी।

8:10 PM — महिला स्वास्थ्य और विशेष रूप से ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉ. गीता कडायप्रथ, दर्शना रानी, अंजलि देवी और बलवीर कौर स्वास्थ्य जागरूकता और जमीनी अनुभव साझा करेंगी।

8:25 PM — दिल्ली के लेफ्टिनेंट गर्वनर तरनजीत सिंह संधू चीफ गेस्ट एड्रेस देंगे। उनका संबोधन महिला स्वास्थ्य, नेतृत्व और सामाजिक बदलाव पर दिनभर चले संवाद को समापन की ओर ले जाएगा।

8:30 PM — कार्यक्रम के अंतिम चरण में तरनजीत सिंह संधू द्वारा शक्ति अवॉर्ड्स प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ दिनभर चले सम्मान समारोह का अंतिम प्रमुख चरण पूरा होगा।