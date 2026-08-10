IMD Weather update: मौसम विभाग ने जताया आज भारी बारिश का अनुमान, किन राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा, जारी किया यलो अलर्ट

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Viplove Kumar
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मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की तरफ से 10 अगस्त को देश के कई इलाकों में भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है. बताया जा रहा है कि 10 से 15 अगस्त के बीच कई राज्यों बादल जमकर बरसेंगे.
10 अगस्त के मौसम का हाल

नई दिल्ली. पूरे देश में इस वक्त हर तरफ मानसून अपना असर दिखा रहा है. बड़े हिस्से में अगले कुछ दिनों तक यह पूरी तरह से एक्टिव रहने वाला है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की तरफ से 10 अगस्त को देश के कई इलाकों में भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है. बताया जा रहा है कि 10 से 15 अगस्त के बीच कई राज्यों बादल जमकर बरसेंगे. इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है.

मौसम विभाग की तरफ से पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में खासकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. समुद्र से सटे इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. देश भर में कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से जलभराव, सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की उम्मीद की जा रही है.

दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले दिल्ली-NCR में बारिश कम होने वाली है. 9 अगस्त को पूरे दिन लगातार हल्की और तेज बारिश देखने को मिली थी जो 10 अगस्त को कम हो सकती है. 10 अगस्त को दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में कुछ जगहों पर जमकर बारिश होने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है.

हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश

हिमाचल प्रदेश में मौसम का पूर्वानुमान है कि पूरे हफ्ते जमकर बादल बरसेंगे और इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. अगले 6 दिन यानी 10 से 15 अगस्त तक लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान है. 12 से 15 अगस्त के बीच कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है. हालांकि अच्छी खबर ये है कि 10 और 11 अगस्त को बारिश ज्यादा नहीं होगी और लोगों की मुश्किलें कम होंगी. हालांकि उत्तराखंड को फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलने वाली. यहां 10 और 11 अगस्त को बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. राज्य के अलग-अलग जिलों में हल्की से अत्यधिक बारिश होने की उम्मीद जताई गई है.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में में भी मानसून का कहर दिखने वाला है. यहां जमकर बारिश की वजह से कुछ इलाकों में मौसम और भी ज्यादा ठंढा हो सकता है.10 और 15 अगस्त यानी अगले कुछ दिनों में बारिश जमकर होगी.

राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट

अगर बाद देश के पूर्वी इलाकों की करें तो राजस्थान में भी बारिश का पूर्वानुमान है. 10 और 11 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. 12-13 अगस्त को भी कई इलाकों में दिन भर लगातार बारिश होने की उम्मीद है. पश्चिमी राजस्थान में 11 और 12 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 10 अगस्त को बादल बरसेंगे तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है.

बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड का मौसम

मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बारिश अपना कहर दिखाएगा. मौसम विभाग ने बिहार में 13 से 15 अगस्त के बीच भारी मात्रा में दिनभर बारिश का पूर्वानुमान जताया है. 10 अगस्त, 13 से 15 अगस्त के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. झारखंड में पूरे सप्ताह व्यापक बारिश की संभावना है और 9-10 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है.ओडिशा में भी पूरे सप्ताह बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। यहां 9 अगस्त तथा 12 से 15 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना है.