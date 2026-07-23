Amritsar Crime News : पुलिस को चकमा देने के लिए नशा तस्कर ने लिया बड़ा रिस्क, फिर भी बच न सका

अजनाला में पुलिस ने 6.72 किलो हेरोइन सहित युवक को किया काबू, लंबे समय से कर रहा था नशा तस्करी
Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बार फिर से अमृतसर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक नशा तस्कर को 6.72 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने यह सफलता अमृतसर जिले के अजनाला में हासिल की है। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
इस तरह पुलिस को चकमा दे रहा था आरोपी
पुलिस द्वारा पकड़ा गया नशा तस्करी का आरोपी पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए बीएसएफ कैंप के बिल्कुल नजदीक किराये के मकान में रहता था। बीएसएफ कैंप नजदीक होने के चलते यहां पर पुलिस की गश्त कम रहती है। जिससे तस्कर अपने गैर कानूनी गतिविधियों को आसानी से अंजाम दे रहा था। पकड़े गए आरोपी की पहचान शमशेर सिंह निवासी गांव बच्चीविंड, थाना लोपोके के रूप में हुई है।
इस तरह मिली पुलिस को सफलता
पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने उसके किराए के मकान पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान वहां से 6.72 किलो हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि कहीं तस्करी के तार पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क से तो नहीं हैं। सीमा क्षेत्र होने के कारण जांच एजेंसियां इस पहलू को भी गंभीरता से जांच रही हैं। पुलिस का मानना है कि आरोपी से पूछताछ के दौरान नशा तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क और अन्य आरोपियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है।
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