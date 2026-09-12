Manipur News: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का मणिपुर दौरा बना खास, CM से की मुलाकात, इमा कैथल भी पहुंचे

Sergio Gor in Manipur: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मणिपुर के दो दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। उन्होंने कांगला फोर्ट और इमा कैथल का दौरा कर राज्य की ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत को करीब से जाना।

Sergio Gor Manipur Visit: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर मणिपुर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। इसके अलावा अमेरिकी राजदूत ने राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को करीब से समझने के लिए कांगला फोर्ट और महिलाओं द्वारा संचालित प्रसिद्ध ख्वैरामबंद इमा कैथल मार्केट का भी दौरा किया। यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब मणिपुर लंबे समय से जातीय तनाव और मानवीय चुनौतियों से जूझ रहा है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात, आर्थिक सहयोग पर चर्चा

सर्जियो गोर ने इंफाल में मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह से मुख्यमंत्री सचिवालय में मुलाकात की। बातचीत के दौरान मणिपुर के विकास, पर्यटन और भारत-अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी राजदूत से मुलाकात को लेकर कहा कि दोनों पक्षों ने अमेरिका और मणिपुर के बीच संबंधों पर विचार साझा किए।

उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में यह जुड़ाव और मजबूत होगा। सर्जियो गोर ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री से मणिपुर के विकास के विजन के बारे में जानने का मौका मिला। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों को विस्तार देने के तरीकों पर विचारों के आदान-प्रदान का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने अमेरिकी राजदूत को नवंबर में होने वाले मणिपुर संगाई महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है।

Enjoyed hearing from Chief Minister @YKhemchandSingh about his vision for Manipur. We exchanged ideas about how the U.S. and India can work together to expand economic ties. The Chief Minister very kindly invited me back for the Manipur Sangai Festival. pic.twitter.com/rsntLQ7Uj8 — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) September 11, 2026

राज्यपाल अजय भल्ला से भी मुलाकात

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अमेरिकी राजदूत ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। गोर ने इस मुलाकात के बाद कहा कि दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका के बीच निरंतर जुड़ाव के महत्व पर चर्चा की। यह मुलाकात मणिपुर की अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी राजदूत के उच्चस्तरीय संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा रही।

कांगला फोर्ट और ईमा कैथल पहुंचे

सर्जियो गोर ने अपने दौरे के दौरान मणिपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से भी परिचित होने की कोशिश की। उन्होंने कांगला फोर्ट का दौरा किया, जो कभी मणिपुर के राजाओं का प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। भारत सरकार के पर्यटन पोर्टल के अनुसार, कांगला फोर्ट मणिपुर की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसके बाद वह ख्वैरामबंद ईमा कैथल पहुंचे। इंफाल के बीचोंबीच स्थित यह प्रसिद्ध बाजार पूरी तरह महिला कारोबारियों द्वारा संचालित होने के लिए जाना जाता है। यहां उन्होंने महिला दुकानदारों से बातचीत भी की।

मणिपुर की प्राकृतिक खूबसूरती से प्रभावित हुए गोर

मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के दौरान सर्जियो गोर ने मणिपुर की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की संभावनाओं में भी रुचि दिखाई। उन्होंने राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या के बारे में जानकारी ली और पूर्वोत्तर भारत के विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस की सराहना की। मणिपुर की सबसे चर्चित प्राकृतिक धरोहरों में लोकतक झील भी शामिल है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और अपने तैरते हुए ‘फुमदी’ द्वीपों के लिए जानी जाती है।

दार्जिलिंग में भी दिखी सांस्कृतिक दिलचस्पी

मणिपुर पहुंचने से पहले अमेरिकी राजदूत ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का दौरा किया था। वहां उन्होंने पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला के निमंत्रण पर क्षेत्र का दौरा किया। गोर ने दार्जिलिंग की प्रसिद्ध मकाईबाड़ी टी एस्टेट का भी रुख किया और वहां दार्जिलिंग चाय का स्वाद लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर चाय बागान की तस्वीरें साझा करते हुए क्षेत्र की विरासत और प्रसिद्ध चाय पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनकी दार्जिलिंग यात्रा के दौरान स्थानीय विरासत, पर्यटन, रेलवे और युवाओं से जुड़े पहलुओं को समझने पर भी जोर रहा।