Mohammad Junaid: ट्रांसजेंडर वॉलंटियर माहिरा ने जुनैद के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत

जुनैद जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक जाने-पहचाने वॉलंटियर के तौर पर सामने आए थे और अक्सर प्रदर्शनकारियों के बीच खाना बांटते हुए देखे जाते थे।

जंतर-मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान मुफ्त खाना बांटने पर चर्चा में आए थे मोहम्मद जुनैद

Mohammad Junaid, (आज समाज), नई दिल्ली: नीट में गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’(सीजेपी) के विरोध-प्रदर्शन में शामिल रहीं ट्रांसजेंडर वॉलंटियर माहिरा अग्नि ने मुफ्त खाना बांटने वाले मोहम्मद जुनैद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने जुनैद पर गलत व्यवहार का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

जुनैद जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक जाने-पहचाने वॉलंटियर के तौर पर सामने आए थे और अक्सर प्रदर्शनकारियों के बीच खाना बांटते हुए देखे जाते थे। अग्नि भी दूसरे वॉलंटियर्स के साथ साफ-सफाई और विरोध-प्रदर्शन के प्रबंधन के काम में लगे हुए थी।

दावा जुनैद दिल्ली छोड़कर झारखंड चला गया

अग्नि ने बताया कि उन्होंने 4 अगस्त को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। सोशल मीडिया पर जारी एक सार्वजनिक बयान में उन्होंने दावा किया कि शिकायत दर्ज कराने के तुरंत बाद ही जुनैद दिल्ली छोड़कर झारखंड चला गया। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आवाज उठाने से दूसरी महिलाओं को भी गलत व्यवहार की शिकायत करने और न्याय पाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

अग्नि ने वॉलंटियर के तौर पर किया था काम

पुलिस को दी शिकायत में अग्नि ने बताया कि जंतर-मंतर पर हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दूसरी जिम्मेदारियों समेत विरोध-प्रदर्शन के प्रबंधन में वॉलंटियर के तौर पर काम किया।

कई महिला वॉलंटियर्स के साथ अनुचित व्यवहार किया

उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उन्होंने जुनैद को कई महिला वॉलंटियर्स और प्रतिभागियों के साथ बहुत ज्यादा दोस्ताना और अनुचित व्यवहार करते देखा, जिससे वे असहज महसूस कर रही थीं। अग्नि ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें खुद भी ऐसे ही व्यवहार का सामना करना पड़ा, जिसे उन्होंने नापसंद और अनुचित बताया। विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं के लिए असुरक्षित और असहज माहौल पैदा किया।

अभिजीत दिपके को भी दी जानकारी

अग्नि ने बताया कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन के आयोजक अभिजीत दिपके को जुनैद के व्यवहार के बारे में बताया और इसके बाद महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए 11 जुलाई को जुनैद से विरोध प्रदर्शन वाली जगह छोड़ने को कहा।

सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का अनुरोध

उन्होंने अधिकारियों से जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन वाली जगह का सीसीटीवी फुटेज हासिल करने और उसे सुरक्षित रखने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि हो सकता है कि यह घटना वहां लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो गई हो।

जुनैद ने अग्नि से माफी मांगी

शिकायत में यह भी कहा गया है कि सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के एक दिन बाद, जुनैद ने कथित तौर पर अग्नि से संपर्क किया और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उनका दावा है कि बातचीत के दौरान उसने माना कि उसका व्यवहार गलत था और माफी मांगी।

मेरे पास बातचीत की आॅडियो रिकॉर्डिंग

अग्नि का यह भी कहना है कि उनके पास बातचीत की आॅडियो रिकॉर्डिंग है और वह सबूत के तौर पर जांच अधिकारी को ओरिजिनल रिकॉर्डिंग देने के लिए तैयार हैं।

दिपके ने जुनैद से विरोध प्रदर्शन वाली जगह छोड़ने को कहा था

जुनैद के खिलाफ इस तरह के गलत व्यवहार की शिकायत पहली बार नहीं हुई थी। जुलाई में, जब विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर था, तब अग्नि और लाइबा समेत कुछ महिला वॉलंटियर्स ने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके से शिकायत की थी कि जुनैद उन्हें गलत मैसेज भेज रहा है। इसके बाद, दिपके ने जुनैद से विरोध प्रदर्शन वाली जगह छोड़ने को कहा। दिपके ने उस समय इन लड़कियों से कहा था कि वे अपनी मर्ज़ी से कानूनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

पुलिस से अभिजीत दिपके का बयान दर्ज करने की मांग

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि अग्नि ने विरोध प्रदर्शन के आयोजक अभिजीत दिपके को जुनैद के व्यवहार के बारे में बताया था और दूसरी महिलाओं ने भी इसी तरह की चिंताओं के साथ आयोजन टीम के सदस्यों से संपर्क किया था। उन्होंने पुलिस से दिपके का बयान दर्ज करने का अनुरोध किया है, क्योंकि उनके पास विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाए गए आरोपों से जुड़ी जानकारी हो सकती है।

सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही थी

शिकायत में यह भी कहा गया है कि जब अग्नि ने इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान इस घटना के बारे में सबके सामने बात की, तो जुनैद के एक साथी ने कथित तौर पर कहा था कि वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। अग्नि का दावा है कि ऐसी कोई माफी नहीं मांगी गई।

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