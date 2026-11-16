Tejas Rajdhani vs Rajdhani: तेजस राजधानी और राजधानी ट्रेन में क्या है अंतर? जानें किराया, स्पीड और सुविधाएं

Tejas Rajdhani Explained: भारतीय रेलवे अपनी प्रीमियम राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों को आधुनिक तेजर स्लीपर कोच से अपग्रेड कर रहा है। तेजस राजधानी में यात्रियों को ऑटोमैटिक दरवाजे, CCTV कैमरे, बेहतर टॉयलेट, एयर सस्पेंशन और आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं मिलती हैं।

Indian Railways Tejas Sleeper Coaches: भारतीय रेलवे में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राजधानी एक्सप्रेस हमेशा से प्रीमियम ट्रेनों में शामिल रही है। आरामदायक AC कोच, सोने के लिए बर्थ और सफर के दौरान खाना-पीना इसकी खास पहचान है। अब रेलवे अपनी कुछ राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों को नए तेजस स्लीपर कोचेस से अपग्रेड कर रहा है। इसके बाद इन ट्रेनों को तेजस राजधानी के नाम से पहचाना जाने लगा है।

अगर आपने तेजस राजधानी का नाम सुना है, तो आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर सामान्य राजधानी और तेजस राजधानी में क्या अंतर है? क्या तेजस राजधानी ज्यादा तेज चलती है? क्या इसमें सीट और बर्थ की व्यवस्था बदल जाती है? क्या खाने का मेन्यू और टिकट का किराया भी अलग होता है? दरअसल तेजस राजधानी कोई बिल्कुल नई ट्रेन सेवा नहीं है, बल्कि यह मौजूदा राजधानी एक्सप्रेस का आधुनिक कोचों के साथ अपग्रेड किया गया रूप है। रेलवे का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बेहतर आराम, आधुनिक सुविधाएं और अधिक सुरक्षित सफर उपलब्ध कराना है।

तेजस राजधानी और सामान्य राजधानी में अंतर

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दोनों ट्रेनों में यात्रियों के सोने और बैठने की व्यवस्था लगभग समान रहती है। सामान्य राजधानी एक्सप्रेस की तरह तेजस राजधानी में भी First AC, Second AC और Third AC की सुविधा मिलती है। फर्स्ट एसी में केबिन और कूपे, सेकंड एसी में दो बर्थ वाली व्यवस्था और थर्ड एसी में तीन बर्थ वाली व्यवस्था होती है। तेजस राजधानी में सफर करने पर आपको हवाई जहाज जैसी सीटों पर बैठकर यात्रा नहीं करनी पड़ती। इसमें पहले की तरह रातभर आराम करने के लिए स्लीपर बर्थ मिलती हैं। मुख्य अंतर कोच के डिजाइन, अंदरूनी सुविधाओं, तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था में है।

नए इंटीरियर से मिलेगा आरामदायक सफर

तेजस स्लीपर कोचेस को पहले के मुकाबले अधिक आधुनिक बनाया गया है। इनमें बेहतर इंटीरियर, नए फिटिंग्स और एयर स्प्रिंग सस्पेंशन वाले बोगी लगाए गए हैं। एयर सस्पेंशन का उद्देश्य ट्रेन के चलने के दौरान झटकों को कम करना और यात्रियों को बेहतर राइड क्वालिटी देना है। इसके अलावा बर्थ और सीटों में फायर-रेसिस्टेंट सिलिकॉन फोम का इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक यात्री के लिए मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और अलग रीडिंग लाइट की सुविधा भी दी गई है। खिड़कियों पर पारंपरिक पर्दों की जगह रोलर ब्लाइंड लगाए गए हैं, जिन्हें साफ रखना अपेक्षाकृत आसान है।

ऑटोमैटिक दरवाजे, CCTV और फायर अलार्म

तेजस राजधानी की सबसे खास सुविधाओं में ऑटोमैटिक एंट्री डोर शामिल हैं। सामान्य कोचों में दरवाजे हाथ से बंद किए जाते हैं, जबकि तेजस कोचों में मुख्य प्रवेश द्वार गार्ड के नियंत्रण में होते हैं। ट्रेन तब तक चलना शुरू नहीं करती, जब तक सभी मुख्य दरवाजे बंद न हो जाएं। इन कोचों में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनसे कोचों की निगरानी की जा सकती है। इसके अलावा फायर अलार्म, आग और धुएं का पता लगाने वाले सिस्टम और आपात स्थिति में मेडिकल या सुरक्षा सहायता के लिए इमरजेंसी टॉक-बैक सुविधा दी गई है। यात्रियों को अगला स्टेशन, दूरी, ट्रेन के पहुंचने का अनुमानित समय और देरी जैसी जानकारी देने के लिए पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिजिटल डिस्प्ले भी मौजूद हैं।

टॉयलेट में भी किए गए कई बड़े बदलाव

लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा में टॉयलेट की साफ-सफाई और सुविधाएं यात्रियों के लिए काफी मायने रखती हैं। तेजस स्लीपर कोचों में इस पहलू पर भी ध्यान दिया गया है। इनमें बायो-वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम दिया गया है, जो बेहतर फ्लशिंग और पानी की बचत में मदद करता है। टॉयलेट में टच-फ्री साबुन डिस्पेंसर, बेहतर फिटिंग्स और ऑक्यूपेंसी इंडिकेटर जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यात्रियों को बाहर से ही पता चल सकता है कि टॉयलेट खाली है या इस्तेमाल में है। इसके अलावा टॉयलेट के अंदर पैनिक बटन भी दिया गया है, ताकि आपात स्थिति में यात्री सहायता मांग सकें। रेलवे ने इन कोचों में पानी की उपलब्धता बताने वाले सेंसर और टॉयलेट से जुड़ी अन्य निगरानी सुविधाएं भी शामिल की हैं।

तेजस राजधानी सामान्य राजधानी की स्पीड

तेजस राजधानी नाम सुनकर कई यात्रियों को लगता है कि यह सामान्य राजधानी एक्सप्रेस से ज्यादा रफ्तार से चलती होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तेजस राजधानी का मुख्य अपग्रेड कोच और यात्री सुविधाओं से जुड़ा है, न कि ट्रेन की निर्धारित गति से। उदाहरण के लिए मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस राजधानी (ट्रेन नंबर 12951) लगभग 1,384 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका औसत परिचालन वेग करीब 89 किलोमीटर प्रति घंटा है और मार्ग पर अधिकतम अनुमत गति लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस यात्रा में करीब 15 घंटे 32 मिनट लगते हैं। वास्तविक समय रेलवे ट्रैक, ट्रैफिक, ठहराव और परिचालन परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

क्या तेजस राजधानी में खाना अलग मिलता है?

खाने-पीने के मामले में भी तेजस राजधानी और सामान्य राजधानी के बीच कोई बुनियादी अंतर नहीं है। तेजस कोचों से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में भी राजधानी की मौजूदा कैटरिंग व्यवस्था लागू रहती है। यात्रा के समय और अवधि के अनुसार यात्रियों को चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम के स्नैक्स और रात का खाना दिया जा सकता है। हालांकि मेन्यू और कैटरिंग शुल्क यात्रा की श्रेणी तथा IRCTC के लागू नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। टिकट बुक करते समय उपलब्ध विकल्पों के अनुसार यात्री भोजन लेने या बिना भोजन वाला विकल्प चुनने की जानकारी देख सकते हैं।

क्या तेजस राजधानी का टिकट महंगा होता है?

कई यात्रियों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या तेजस राजधानी में सफर करने के लिए सामान्य राजधानी की तुलना में ज्यादा किराया देना पड़ता है। इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। दोनों ट्रेनों का किराया रूट, यात्रा की तारीख, उपलब्ध सीटों, यात्रा की श्रेणी और लागू किराया नियमों पर निर्भर करता है। राजधानी ट्रेनों में डायनामिक फेयर सिस्टम भी लागू होता है। यानी सीटों की उपलब्धता और बुकिंग की मांग बढ़ने के साथ किराया बदल सकता है। इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि हर तेजस राजधानी का टिकट सामान्य राजधानी से निश्चित रूप से महंगा होता है।