SpiceJet Flight: दिल्ली-पुणे की फ्लाइट में AC हुई खराब ! गर्मी में तड़पे यात्री, बवाल पर एयरलाइंस ने दी सफाई

SpiceJet Delhi-Pune Flight News: स्पाइसजेट की दिल्ली से पुणे जाने वाली फ्लाइट SG-105 में मंगलवार को उड़ान से पहले तकनीकी समस्या सामने आई। यात्रियों ने विमान के अंदर गर्मी और AC ठीक से काम नहीं करने की शिकायत की। बच्चे रोने लगे और कई लोगों को बेचैनी महसूस हुई। यात्रियों ने दूसरे विमान की मांग की, जिसके बाद CISF को भी मौके पर बुलाया गया। बाद में एयरलाइन ने वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की और दूसरी फ्लाइट से पुणे भेजा।

Delhi-Pune SpiceJet Flight News: दिल्ली से पुणे जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-105 में मंगलवार को यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उड़ान से पहले विमान में एयर कंडीशनिंग (AC) को लेकर समस्या की शिकायत सामने आई। यात्रियों का आरोप है कि उन्हें काफी देर तक गर्म और बंद विमान के अंदर बैठना पड़ा। इस दौरान बच्चों के रोने और कई यात्रियों के बेचैनी की शिकायत करने की बात भी सामने आई। बाद में एयरलाइन ने दूसरा विमान उपलब्ध कराया और यात्रियों को अगली उड़ान से भेजा गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। वीडियो में कुछ यात्री विमान के अंदर खड़े होकर हाथों से हवा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि एयरलाइन ने अपने बयान में कहा है कि विमान का AC पूरे समय चालू था और आखिरी समय में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई।

दिल्ली से पुणे जाने वाली थी फ्लाइट

स्पाइसजेट की SG-105 फ्लाइट को मंगलवार रात 9:55 बजे दिल्ली से पुणे के लिए रवाना होना था। एयरलाइन के प्रवक्ता के मुताबिक उड़ान से ठीक पहले विमान में तकनीकी समस्या सामने आई। इसके बाद यात्रियों को पुणे ले जाने के लिए दूसरा विमान उपलब्ध कराया गया। एयरलाइन ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए खेद जताया। प्रवक्ता के अनुसार दिल्ली में उस समय मौसम की स्थिति को देखते हुए कुछ यात्रियों को असुविधा हुई हो सकती है। एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी जानकारी के अनुसार विमान का एयर कंडीशनिंग सिस्टम पूरे समय चालू था।

यात्री ने बताया- कपड़े पसीने से भीग गए

फ्लाइट में सफर कर रहे यात्री लेशपाल जवलगे ने घटना को लेकर अपनी अलग बात बताई। उनका दावा है कि विमान के अंदर करीब आधे घंटे तक AC काम नहीं कर रहा था। उनके अनुसार विमान रनवे पर जाने के लिए तैयार था, लेकिन अंदर गर्मी और उमस के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। जवलगे के मुताबिक यात्रियों के कपड़े पसीने से भीग गए थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि विमान में छोटे बच्चे रो रहे थे और कुछ यात्रियों ने बेचैनी की शिकायत की। विमान में गर्भवती महिलाएं भी थीं, जिन्हें इस स्थिति में परेशानी हुई।

क्रू मेंबर्स के व्यवहार पर उठे सवाल

यात्री ने दावा किया कि जब कुछ लोगों ने अपनी परेशानी चालक दल के सदस्यों को बताई, तो उन्हें सीट से नहीं उठने के लिए कहा गया। जवलगे के अनुसार यात्रियों को स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी देने के बजाय चालक दल की ओर से उन्हें डांटा गया। जब यात्री विमान से बाहर आए तो उन्हें एयरलाइन की ओर से स्थिति के बारे में तत्काल स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। इससे कुछ यात्री नाराज हो गए और उन्होंने दूसरे विमान से पुणे भेजने की मांग की। बताया गया कि जब एयरलाइन का एक अधिकारी मौके पर पहुंचा, तो यात्रियों ने साफ कहा कि वे उसी विमान से यात्रा नहीं करना चाहते। यात्रियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और वैकल्पिक विमान की मांग की।

मौके पर CISF जवान भी बुलाए गए

स्थिति बिगड़ने के बाद एयरपोर्ट पर CISF के जवानों को भी बुलाया गया। यात्री के मुताबिक एयरलाइन की तकनीकी टीम ने शुरुआत में कहा कि समस्या करीब 20 मिनट में ठीक हो जाएगी। लेकिन लगभग एक घंटे बाद बताया गया कि समस्या ठीक नहीं हो सकती। इसके बाद यात्रियों को दूसरी उड़ान में भेजने की व्यवस्था की गई। यात्रियों को बुधवार सुबह 5 बजे जाने वाली दूसरी फ्लाइट में समायोजित किया गया। इस वजह से यात्रियों को अपनी निर्धारित उड़ान के मुकाबले कई घंटे की देरी का सामना करना पड़ा।