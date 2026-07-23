Rain Alert: बारिश के बीच स्कूल-कॉलेज, बैंक और ऑफिस खुलेंगे या बंद? जानें दिल्ली, गुरुग्राम, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर का अपडेट

Holiday Status for 23 July: उत्तर भारत के कई हिस्सों में 23 जुलाई को मानसून एक्टिव रहेगा और कुछ राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली और गुरुग्राम में स्कूल, कॉलेज, बैंक और कार्यालय सामान्य रूप से खुले हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है।

Rain Alert 23 July 2026: कई राज्यों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। 23 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। पहाड़ी इलाकों के कुछ जिलों में रेड अलर्ट के चलते स्कूल-कॉलेज और ऑफिसेज को बंद रखने का फैसला लिया गया है। ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आज स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी-निजी कार्यालय खुले रहेंगे या बंद रहेंगे? चलिए आपको राजधानी दिल्ली, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से जुड़े लेटेस्ट अपडेट बताते हैं।

दिल्ली में स्कूल-कॉलेज, बैंक और ऑफिस खुले रहेंगे

दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। IMD ने राजधानी के लिए कोई रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया है। ऐसे में दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी-निजी कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे। हालांकि बारिश के कारण कुछ इलाकों में ट्रैफिक और जलभराव की समस्या हो सकती है, इसलिए लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है।

गुरुग्राम में भारी बारिश का अलर्ट, लेकिन संस्थान खुले

गुरुग्राम में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है और कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन सकती है। इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से स्कूल, कॉलेज, बैंक या कार्यालय बंद करने का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। सभी संस्थान सामान्य रूप से संचालित होंगे। अगर स्थानीय स्तर पर मौसम अधिक खराब होता है तो संबंधित प्रशासन अलग से आदेश जारी कर सकता है।

हिमाचल में मौसम खराब, कई जगहों पर स्कूल-कॉलेज बंद

हिमाचल प्रदेश में 23 जुलाई को भारी बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट के बीच सभी जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद रखने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि खराब मौसम और रेड अलर्ट को देखते हुए मंडी जिले में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। मंडी में आईआईटी और मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों को इस आदेश से छूट दी गई है। कुछ अन्य क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन को स्थिति के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर समेत कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है, लेकिन बैंक, सरकारी कार्यालय और निजी दफ्तरों को बंद करने का कोई सामान्य आदेश फिलहाल नहीं है। ऐसे में बैंक और ऑफिस सामान्य रूप से खुले रहेंगे।

जम्मू-कश्मीर में स्कूलों की छुट्टियां 26 जुलाई तक बढ़ीं

जम्मू-कश्मीर में लगातार भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियां 26 जुलाई तक बढ़ा दी हैं। यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं, बैंक, सरकारी कार्यालय और निजी दफ्तर सामान्य रूप से खुले रहेंगे, जब तक कि स्थानीय प्रशासन किसी विशेष क्षेत्र के लिए अलग आदेश जारी न करे। कई इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं और भूस्खलन की चेतावनी भी जारी है। अधिकारियों ने छात्रों को घर के अंदर रहने, बाहर जाने से बचने और स्कूलों के खुलने के संबंध में आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है।

बैंक और सरकारी कार्यालयों का स्टेटस क्या?

दिल्ली, गुरुग्राम और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बैंक, सरकारी कार्यालय और निजी दफ्तर सामान्य रूप से खुले रहेंगे। फिलहाल किसी भी राज्य सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से मौसम के कारण बैंक बंद रखने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि जिन क्षेत्रों में सड़कें बंद हैं या बाढ़ जैसी स्थिति है, वहां स्थानीय स्तर पर सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहें तथा यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ताजा एडवाइजरी जरूर देखें।