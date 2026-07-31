August School Holidays 2026: अगस्त में छात्रों की मौज! जानें कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल

School holidays August 2026: अगस्त 2026 में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, ओणम, ईद-ए-मिलाद समेत कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय त्योहारों के कारण स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी. यहां देखें राज्यवार पूरी छुट्टियों की सूची.

School holidays August 2026: अगस्त 2026 का महीना छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए कई बड़े राष्ट्रीय पर्वों और धार्मिक त्योहारों के साथ आने वाला है. इस दौरान देशभर के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, ओणम, ईद-ए-मिलाद समेत कई राज्य स्तरीय त्योहारों के अवसर पर छुट्टियां रहेंगी. हालांकि, सभी राज्यों में छुट्टियों का कैलेंडर एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि कई अवकाश राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के निर्णय के अनुसार घोषित किए जाते हैं. इसलिए छात्रों और अभिभावकों को अपने स्कूल तथा जिला प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक छुट्टियों की सूची पर भी नजर रखनी चाहिए. यदि आप अगस्त 2026 में स्कूल की छुट्टियों की पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, तो ये खबर जरूर पढ़ें.

अगस्त 2026 में राज्यवार स्कूल की छुट्टियां

अगस्त महीने में अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और विशेष अवसरों के कारण स्कूल बंद रहेंगे. त्रिपुरा में 4 अगस्त को केर पूजा और 19 अगस्त को महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य की जयंती के अवसर पर अवकाश रहेगा. 8 अगस्त को पूरे देश में दूसरे शनिवार के कारण अधिकांश स्कूलों में छुट्टी होगी, जबकि इसी दिन सिक्किम में तेंदोंग ल्हो रुम फात के अवसर पर भी स्कूल बंद रहेंगे. 13 अगस्त को मणिपुर में पैट्रियट्स डे के कारण अवकाश रहेगा. 15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश रहेगा. 25 अगस्त को केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कुछ अन्य राज्यों में ईद-ए-मिलाद और फर्स्ट ओणम के कारण स्कूल बंद रह सकते हैं. इसके अगले दिन यानी 26 अगस्त को केरल में तिरुवोणम (ओणम) के अवसर पर छुट्टी रहेगी. वहीं 28 अगस्त को उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत के कई राज्यों में रक्षाबंधन तथा दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में वरलक्ष्मी व्रत के कारण स्कूलों में अवकाश रहेगा.

अगस्त 2026 के राष्ट्रीय और राजपत्रित (Gazetted) स्कूल अवकाश

अगस्त 2026 में कुछ ऐसे अवकाश भी हैं, जिनका पालन देश के अधिकांश स्कूलों में किया जाएगा. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे भारत में राष्ट्रीय अवकाश रहेगा. हालांकि कई स्कूलों में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद छात्रों की छुट्टी होगी. 26 अगस्त को ईद-ए-मिलाद के अवसर पर अधिकांश राज्यों में राजपत्रित अवकाश घोषित किया जा सकता है. इसके अलावा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के कारण उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे.

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्कूल छुट्टियां

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अगस्त 2026 के दौरान रविवार, दूसरे शनिवार, स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद और क्षेत्रीय त्योहारों को मिलाकर लगभग 12 दिनों तक स्कूल बंद रहने की संभावना है. तेलंगाना में बोनालू उत्सव के बाद स्थानीय स्तर पर भी छुट्टी घोषित की जा सकती है. हालांकि अंतिम छुट्टियों की पुष्टि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार होगी.

केरल में ओणम के कारण लंबी छुट्टियां

केरल में अगस्त 2026 के दौरान ओणम सबसे बड़ा पर्व होगा. इस अवसर पर 25 अगस्त से 28 अगस्त तक फर्स्ट ओणम, तिरुवोणम और अन्य उत्सवों के चलते कई स्कूल लगातार बंद रह सकते हैं. राज्य के अधिकांश सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में इस दौरान विशेष अवकाश रहने की संभावना है.

महाराष्ट्र और गुजरात में विशेष अवकाश

महाराष्ट्र और गुजरात में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के साथ पारसी समुदाय का नववर्ष (नवरोज) भी मनाया जाएगा. इस कारण कुछ क्षेत्रों और संस्थानों में अतिरिक्त अवकाश या विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं.

उत्तर भारत में रक्षाबंधन पर स्कूल बंद

दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे. यदि ये अवकाश सप्ताहांत के साथ जुड़ता है, तो छात्रों और शिक्षकों को लगातार तीन दिनों की छुट्टी का लाभ मिल सकता है, जिससे परिवार के साथ त्योहार मनाने और यात्रा की योजना बनाने का अच्छा अवसर मिलेगा.