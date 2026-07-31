August 2026 Bank Holidays: अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक! घर से निकलने से पहले जरूर देखें पूरी लिस्ट

August 2026 Bank Holidays: RBI के अनुसार अगस्त 2026 में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे. इनमें स्वतंत्रता दिवस, दूसरे-चौथे शनिवार, रविवार और विभिन्न राज्यों के स्थानीय त्योहारों व विशेष अवसरों की छुट्टियां शामिल हैं.

August 2026 Bank Holidays: अगर आप अगस्त 2026 में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अगस्त 2026 के लिए बैंक छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है. इस महीने अलग-अलग राज्यों में त्योहारों, राष्ट्रीय अवकाश और नियमित वीकेंड के कारण कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे.

हालांकि, सभी छुट्टियां पूरे देश में लागू नहीं होंगी. कुछ अवकाश केवल विशेष राज्यों में स्थानीय त्योहारों या अवसरों के कारण रहेंगे, जबकि रविवार, दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को देशभर के बैंक बंद रहेंगे. इसलिए बैंक ब्रांच जाने से पहले अपने राज्य की छुट्टियों की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

RBI के अनुसार अगस्त 2026 में बैंक छुट्टियों का डिटेल

कुल बैंक छुट्टियां: 14 दिन

राष्ट्रीय अवकाश: स्वतंत्रता दिवस

वीकेंड छुट्टियां: 7 दिन

राज्य-विशेष छुट्टियां: 7 दिन

अगस्त 2026 बैंक हॉलिडे लिस्ट

4 अगस्त (मंगलवार)-त्रिपुरा में केर पूजा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

8 अगस्त (शनिवार)- पूरे देश में दूसरा शनिवार होने के कारण सभी बैंक बंद रहेंगे. सिक्किम में टेंडोंग लो रुम फात पर्व के कारण भी अवकाश रहेगा.

13 अगस्त (गुरुवार)- मणिपुर में पैट्रियट्स डे के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

15 अगस्त (शनिवार)- स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय अवकाश के कारण देशभर के सभी बैंक बंद रहेंगे.

19 अगस्त (बुधवार)- त्रिपुरा में महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की जयंती पर बैंक बंद रहेंगे.

25 अगस्त (मंगलवार)- केरल और आंध्र प्रदेश में मिलाद-उन-नबी / फर्स्ट ओणम / मिलाद-ए-शरीफ के अवसर पर बैंकों में अवकाश रहेगा.

26 अगस्त (बुधवार)- ईद-ए-मिलाद / बारावफात / मिलाद-उन-नबी / तिरुवोणम के अवसर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली-एनसीआर, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे.

28 अगस्त (शुक्रवार)- रक्षाबंधन, पांग-ल्हाबसोल, ईद-ए-मिलाद के अगले दिन, श्री नारायण गुरु जयंती और अय्यंकाली जयंती के अवसर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश में बैंकों की छुट्टी रहेगी.