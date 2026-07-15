School Holiday Tomorrow: कल स्कूल बंद रहेंगे या खुलेंगे? रथ यात्रा और बारिश के बीच पढ़ें ये जरूरी अपडेट

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Sanskriti Jaipuria
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School Holiday Tomorrow: कल 16 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा और कई राज्यों में भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी घोषित होने की संभावना है. अंतिम फैसला जिला प्रशासन और स्थानीय शिक्षा विभाग की आधिकारिक सूचना के आधार पर लिया जाएगा. आइए जानते हैं कि कहां पर बंद है स्कूल.
school holiday tomorrow
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School Holiday Tomorrow: कल 16 जुलाई, गुरुवार को देश के कई हिस्सों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की जा सकती है. इसकी मेन वजह दो बड़े कारण हैं. पहला, भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा का आयोजन और दूसरा, कई राज्यों में लगातार हो रही भारी मानसूनी बारिश. इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए कई जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर स्कूल बंद रखने का फैसला ले सकते हैं.

हालांकि, सभी राज्यों या जिलों के लिए एक जैसा आदेश जारी नहीं किया जाता. स्कूलों में अवकाश का निर्णय संबंधित जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर लिया जाता है. इसलिए छात्रों और अभिभावकों को अपने स्कूल या जिला प्रशासन की आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

ओडिशा में स्कूल बंद रहने की संभावना

भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का सबसे बड़ा आयोजन ओडिशा के पुरी में होता है. हर साल लाखों श्रद्धालु इस धार्मिक उत्सव में शामिल होने पहुंचते हैं. भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुरी सहित आसपास के कई जिलों में सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित किए जाने की संभावना है. प्रशासन द्वारा ट्रैफिक डायवर्जन, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई हैं. ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थान बंद रह सकते हैं.

गुजरात के अहमदाबाद में भी पड़ सकता असर

ओडिशा के बाद गुजरात के अहमदाबाद में भी जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाता है. जिन स्कूलों का स्थान यात्रा मार्ग के आसपास है, वहां सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए छुट्टी घोषित की जा सकती है या स्कूलों के समय में बदलाव किया जा सकता है. स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी होने वाले निर्देशों के अनुसार ही अंतिम फैसला लिया जाएगा. इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चों के स्कूल से मिलने वाली आधिकारिक सूचना पर ध्यान देना चाहिए.

भारी बारिश के चलते भी हो सकती है छुट्टी

रथ यात्रा के अलावा भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश और भारी वर्षा की संभावना जताई है. कई राज्यों में जलभराव, सड़कें बंद होने और खराब मौसम जैसी स्थितियां बनने पर जिला प्रशासन एहतियात के तौर पर स्कूलों में छुट्टी घोषित कर सकता है. यदि मौसम की स्थिति और अधिक खराब होती है तो संबंधित जिलों में अंतिम समय पर भी अवकाश की घोषणा की जा सकती है.

स्कूल बंद होने की जानकारी कहां देखें?

यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले में स्कूल बंद रहेंगे या नहीं, तो इन ऑफिशियल स्रोतों पर नजर रखें-

राज्य शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन.
जिला कलेक्टर या उपायुक्त (Deputy Commissioner) के ऑफिशियल आदेश.
स्थानीय प्रशासन की घोषणाएं.
संबंधित स्कूल द्वारा जारी सूचना.

छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

मानसून के दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है और प्रशासन हालात के अनुसार कभी भी नया आदेश जारी कर सकता है. ऐसे में किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक सूचना के आधार पर ही स्कूल जाने या न जाने का निर्णय लें. छुट्टी से जुड़ा अंतिम फैसला स्थानीय प्रशासन और संबंधित स्कूल द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ही मान्य होगा.