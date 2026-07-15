Pixel 11 लॉन्च से पहले Google Pixel 10 पर बंपर ऑफर, 12 हजार रुपए से ज्यादा की सीधी छूट

Pixel 11 सीरीज़ के लॉन्च से पहले, Amazon पर Google Pixel 10 पर 12,000 से ज़्यादा का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इस स्मार्टफोन की असल कीमत 79,999 रुपए थी, लेकिन अब इसे 67,969 रुपए में खरीदा जा सकता है।

Google Pixel 10: Google 12 अगस्त को अपना अगला बड़ा हार्डवेयर इवेंट आयोजित करने के लिए तैयार है, जिसमें कंपनी के Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold को पेश करने की उम्मीद है। नई लाइनअप के लॉन्च से पहले, मौजूदा Google Pixel 10 की कीमत में Amazon पर भारी कटौती की गई है जिससे यह खरीदारों के लिए एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बन गया है।

डिस्काउंट ऑफ़र

Google Pixel 10 को भारत में ₹79,999 की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था। अब यह Amazon पर ₹67,969 में उपलब्ध है जिससे खरीदारों को 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले वैरिएंट पर ₹12,030 का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। ग्राहक किसी पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके इसकी प्रभावी कीमत को और कम कर सकते हैं, जिसमें ₹20,550 तक का एक्सचेंज बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा, कुछ खास बैंक ऑफ़र भी उपलब्ध हैं जिससे यह डील और भी फायदेमंद हो जाती है।

स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

Pixel 10 में 6.3-इंच की डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है, पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स है और बेहतर ड्यूरेबिलिटी के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन दिया गया है। इस डिवाइस में Google का Tensor G5 चिपसेट है, जिसके साथ 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। स्मार्टफोन में 4,970mAh की बैटरी है जो 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

फोटोग्राफी के लिए, Pixel 10 में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम है, जिसमें 48MP का प्राइमरी सेंसर, 13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल है। इसके फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 10.5MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

क्या आपको Google Pixel 10 खरीदना चाहिए?

Google Pixel 10 कंपनी के सबसे बेहतरीन स्मार्टफ़ोन में से एक है, खासकर उन यूज़र्स के लिए जो कैमरा परफ़ॉर्मेंस, साफ़-सुथरे Android सॉफ़्टवेयर और AI-पावर्ड फ़ीचर्स को प्राथमिकता देते हैं। अभी मिल रहे डिस्काउंट के साथ, यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सौदा है जो तुरंत अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। हालांकि, अगर आपको इसे खरीदने की जल्दी नहीं है, तो Pixel 11 के लॉन्च का इंतज़ार करना ज़्यादा समझदारी भरा फ़ैसला हो सकता है। नई सीरीज़ के आने के बाद Pixel 10 की कीमत और कम हो सकती है, जिससे यह और भी बेहतर डील बन जाएगी।