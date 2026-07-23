सचिन तेंदुलकर ने लिखा लंबा लेटर, शुभमन गिल ने भी छात्र आंदोलन पर तोड़ी चुप्पी, पेपर लीक विवाद बड़ा बयान

इस समय पूरे देश के छात्र सरकार से पेपर लीग विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. इसको लेकर तमाम शहरों में धरना प्रदर्शन जारी है. सरकार ने भी उनसे बात करके इस मामले का हल निकालने की बात कही है.महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने मामले पर अपनी बात रखी.

नई दिल्ली. देशभर में चल रहे छात्र आंदोलन पर अब भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर, ओलंपियन और भी सेलिब्रिटी के बयान सामने आ रहे हैं. भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल ने पेपर लीक को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उन्हें उन सभी युवाओं पर गर्व है जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है.

गिल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जारी अपने बयान में लिखा, “एक युवा भारतीय होने के नाते मेरा मानना है कि हमारी पीढ़ी को सीखने, सपने देखने और देश का भविष्य बनाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए. शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने वाले हर युवा का मैं सम्मान करता हूं. शिक्षा हमारे देश के भविष्य को आकार देती है. मेरी उम्मीद है कि हम संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और हर छात्र के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ेंगे.”

गौरतलब है कि NEET पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी मुद्दे पर इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने भी छात्रों का समर्थन करते हुए कहा था कि जब मेहनत का उचित फल नहीं मिलता तो छात्रों का निराश होना स्वाभाविक है. ऐसी स्थिति दोबारा न आए, इसके लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए.



इसके अलावा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, मुक्केबाज निकहत जरीन और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर भी छात्रों के समर्थन में अपनी बात रख चुके हैं. इन खिलाड़ियों ने संवाद, पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया है.