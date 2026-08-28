Raksha Bandhan 2026: आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार, क्या है राखी बांधने का मुहूर्त? नोट करें शुभ समय

Raksha Bandhan 2026 Muhurat: भाई-बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज देशभर में मनाया जा रहा है। अगर आप भी भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए शुभ समय का इंतजार कर रहे हैं, तो राखी बांधने का मुख्य मुहूर्त सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक है।

Rakhi Bandhne Ka Muhurat 2026: भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा एवं सुख-समृद्धि का संकल्प लेते हैं। रक्षाबंधन को लेकर इस बार तारीख और शुभ मुहूर्त को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त की सुबह तक ही रहेगी। ऐसे में राखी बांधने के लिए सही समय जानना बेहद जरूरी है। द्रिक पंचांग के मुताबिक 28 अगस्त को राखी बांधने का मुख्य शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए आपके पास करीब 3 घंटे 51 मिनट का शुभ समय रहेगा।

आज कितने बजे बांधें राखी?

अगर आप जानना चाहते हैं कि 28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का सबसे सही समय क्या है, तो शुभ समय सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक है। इस अवधि में बहनें पूजा की थाली तैयार कर भाई को तिलक लगाकर राखी बांध सकती हैं। पूर्णिमा तिथि भी सुबह 9:48 बजे समाप्त हो रही है, इसलिए इस साल रक्षाबंधन का प्रमुख अनुष्ठान सुबह के समय करना सबसे उपयुक्त माना गया है। इस साल श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को शुरू हुई और 28 अगस्त की सुबह समाप्त हो रही है। हिंदू पंचांग में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जा रहा है।

भद्रा काल का क्या है मामला?

रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता। पंचांग गणना के अनुसार इस साल रक्षाबंधन वाले दिन यानी 28 अगस्त को भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि भद्रा इससे पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। यही वजह है कि 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने का शुभ मुहूर्त उपलब्ध है। इसलिए बहनों को भद्रा के कारण आज राखी बांधने में किसी विशेष रोक का सामना नहीं करना पड़ेगा।

9:48 बजे के बाद राखी बांध सकते हैं?

सुबह 9:48 बजे पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है और इसी वजह से पंचांग में मुख्य राखी मुहूर्त भी यहीं तक दिया गया है। इसलिए अगर संभव हो तो राखी का मुख्य अनुष्ठान 9:48 बजे से पहले ही पूरा कर लेना बेहतर है। अगर सुबह का मुहूर्त निकल जाए, तो अपने स्थानीय पंचांग और परिवार की परंपरा के अनुसार बाद का शुभ समय चुनना बेहतर होगा। दिनभर में कभी भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस पर भद्रा का साया नहीं रहेगा।