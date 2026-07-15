Shehnaaz Gill Raghav Juyal Dating Rumours: क्या राघव जुयाल को डेट कर रही हैं शहनाज गिल? एक्ट्रेस ने पहली बार तोड़ी चुप्पी

Shehnaaz Gill and Raghav Juyal Dating Rumors: शहनाज़ गिल ने आखिरकार एक्टर और डांसर राघव जुयाल के साथ डेटिंग की चल रही अफवाहों पर रिएक्शन दिया है।

Shehnaaz Gill Raghav Juyal Dating Rumours: कई महीनों से सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस शहनाज़ गिल और डांसर-एक्टर राघव जुयाल के बीच संभावित रोमांस के कयास लगाए जा रहे हैं। कई मौकों पर एक साथ देखे जाने से लेकर शहनाज़ का राघव के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होना और एक्टर का पब्लिक में प्रोटेक्टिव होना दोनों ने अक्सर डेटिंग की अफवाहों को हवा दी है। अब, शहनाज़ ने आखिरकार पहली बार इन अटकलों पर बात की है।

शहनाज ने रिलेशनशिप के सवाल का जवाब दिया

अपनी आने वाली फिल्म इश्कनामा के एक प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान शहनाज़ से सीधे राघव जुयाल के साथ उनके कथित रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया। अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने का फैसला करते हुए एक्ट्रेस ने विनम्रता से इस टॉपिक पर बात करने से मना कर दिया और कहा, “प्लीज़ मुझसे पर्सनल सवाल न पूछें।”

दिलचस्प बात यह है कि शहनाज़ ने न तो डेटिंग की अफवाहों को कन्फर्म किया और न ही मना किया जिससे फैंस के पास जवाबों से ज़्यादा सवाल रह गए। उनके सोचे-समझे जवाब ने उनके रिश्ते को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है।

उन्होंने राघव को सपोर्ट करना चुना

अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने के बजाय, शहनाज़ ने बातचीत को राघव के प्रोफेशनल सफर की ओर मोड़ दिया। उन्होंने फैंस से उनकी आने वाली फिल्म ‘भाई तेरा स्टार है’ को सपोर्ट करने की रिक्वेस्ट की, और उन्हें अपना सबसे करीबी दोस्तों में से एक बताया।

राघव के डेडिकेशन और कड़ी मेहनत की तारीफ करते हुए, शहनाज़ ने कहा कि उन्होंने अपनी पक्के इरादे से सफलता हासिल की है और दर्शकों का सारा प्यार पाने के हकदार हैं। उन्होंने फैंस को थिएटर में उनकी फिल्म देखने के लिए हिम्मत दी और इसके रिलीज के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

फैंस अंदाज़े लगाते रहे

हालांकि शहनाज़ ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को कन्फर्म करने से परहेज किया, लेकिन राघव के लिए उनकी दिल से की गई तारीफ और उनके करियर के लिए अटूट सपोर्ट ने एक बार फिर फैंस के बीच चर्चा छेड़ दी है। दोनों के बीच सिर्फ गहरी दोस्ती है या कुछ और, यह एक राज बना हुआ है, क्योंकि दोनों अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखते हैं।