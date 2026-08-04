पंजाब विधानसभा में E20 के खिलाफ प्रस्ताव, दिल्ली में AAP कार्यकर्ता धरने पर बैठे, पंजाब उद्योग भवन में ED की रेड

E20 Petrol Controversy: पंजाब विधानसभा में E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। इसी मुद्दे पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इधर पंजाब उद्योग भवन में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई है।

E20 Petrol Row in Punjab & Delhi: पंजाब में E20 पेट्रोल नीति को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार की इथेनॉल मिश्रण योजना के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें E20 ईंधन के संभावित प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम आवास तक मार्च करने का ऐलान किया है। इसी बीच पंजाब उद्योग भवन में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। ED की कार्रवाई संजीव अरोड़ा से जुड़े मामले में की गई है। इन तीनों घटनाओं ने पंजाब की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है।

E20 पेट्रोल पर पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव

पंजाब में पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। पंजाब विधानसभा में E20 नीति के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की इस योजना पर चिंता जताई गई। राज्य सरकार का कहना है कि E20 मिश्रण से किसानों, वाहन मालिकों और आम उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। प्रस्ताव के जरिए केंद्र से इस नीति की समीक्षा करने और राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखने की मांग की गई। पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने से पहले इसके आर्थिक और तकनीकी प्रभावों का विस्तृत अध्ययन जरूरी है।

E20 पेट्रोल के खिलाफ केजरीवाल का मार्च

E20 पेट्रोल नीति को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने का ऐलान किया। केजरीवाल का कहना है कि वह E20 पेट्रोल से जुड़ी लोगों की चिंताओं को सीधे प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वह करीब 100 लोगों के साथ 2 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर वाली याचिकाएं लेकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचने की कोशिश करेंगे और इन्हें सौंपने की मांग करेंगे। E20 मुद्दे को लेकर AAP के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में भी प्रदर्शन किया।

पंजाब उद्योग भवन में ED की छापेमारी

E20 पेट्रोल विवाद और विधानसभा प्रस्ताव के बीच पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। ED ने पंजाब उद्योग भवन से जुड़े परिसरों में छापेमारी की है। यह कार्रवाई AAP के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में की गई बताई जा रही है। जांच एजेंसी ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए यह कार्रवाई की है। ED की छापेमारी के बाद पंजाब में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है।