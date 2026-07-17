PM Modi Chandigarh Visit: पीएम मोदी के दौरे से पहले चंडीगढ़ में हड़कंप! सचिवालय को मिली बम धमकी, मचा अलर्ट

PM Modi Chandigarh Visit | Chandigarh Bomb Threat: पंजाब-हरियाणा सिविल सचिवालय को बम धमकी मिलने से सुरक्षा अलर्ट जारी हुआ. पीएम मोदी के चंडीगढ़ दौरे से पहले भवन खाली कराया गया, बम स्क्वॉड ने तलाशी ली और जांच शुरू की गई.

PM Modi Chandigarh Visit | Chandigarh Bomb Threat: चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा सिविल सचिवालय को शुक्रवार को बम धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. ये अलर्ट ऐसे समय आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित चंडीगढ़ दौरे को लेकर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा था.

अधिकारियों के अनुसार, सचिवालय के कंट्रोल रूम में एक धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ, जिसके बाद एहतियात के तौर पर पूरे भवन को तुरंत खाली कराया गया. कर्मचारियों और आगंतुकों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके.

पुलिस टीमों ने संभाला मोर्चा

धमकी की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड और पुलिस की विशेष टीमें सचिवालय परिसर पहुंचीं. सुरक्षा कर्मियों ने पूरे भवन और आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी शुरू की. संदिग्ध गतिविधियों की जांच के लिए टीमों ने हर हिस्से की बारीकी से जांच की. इस दौरान सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया और आम लोगों की आवाजाही को सीमित कर दिया गया.

प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा हुई और सख्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंडीगढ़ दौरे को ध्यान में रखते हुए शहर में पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. बम धमकी की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है. सचिवालय के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. इसके अलावा आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

धमकी देने वाले की तलाश में जुटी जांच एजेंसियां

धमकी भरे संदेश की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों और तकनीकी टीमों को लगाया गया है. जांच एजेंसियां संदेश भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने और उसके स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं. अभी तक अधिकारियों की ओर से किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री मिलने की पुष्टि नहीं की गई है. तलाशी अभियान पूरा होने के बाद ही स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट किया जा सकेगा.

घटना के बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं. अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.