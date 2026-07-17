NEET की तैयारी कर रही छात्रा ने गुरुवार को छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। छात्रा को अंदेशा था कि उसे परीक्षा में कम नंबर आ सकते हैं। इस डर से उसने अपार्टमेंट की छत से कूदकर अपनी जान दे दी।

NEET aspirant jumps off roof फरीदाबाद, (आज समाज) : NEET की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के सुसाइड करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फरीदाबाद में गुरुवार को एक छात्रा ने NEET का रिजल्ट आने से एक दिन पहले छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। घटना उस समय घटी जब उसके घर में कोई नहीं था। माना जा रहा है कि छात्रा को अंदेशा था कि परीक्षा में उसे कम नंबर आ सकते हैं, जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया।

एक दिन पहले किया था स्कोर चेक

ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 88 स्थित एसआरएस रेसिडेंसी में रहने वाली छात्रा ने एक दिन पहले अपने स्कोर चेक किए थे। उसे लग रहा था कि रिजल्ट में उसके नंबर कम आएंगे। इसी डर से उसने अपार्टमेंट की 16वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी।

काफी दिनों से थी तनावग्रस्त

छात्रा के परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि काफी दिनों से वह तनाव में थी। गुरुवार को वह अपने फ्लैट से निकली और लिफ्ट से अपार्टमेंट की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंची और वहां से कूदकर अपनी जान दे दी।

विजयवाड़ा का है परिवार

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार मूल रूप से आंध्र प्रदेश को विजयवाड़ा का रहने वाला है। जिस समय यह घटना घटी, उस समय छात्रा की मां विजयवाड़ा में थी और छात्रा घर में अकेली थी।

पढ़ाई में थी अच्छी

छात्रा के पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने पुलिस से कहा, ”मेरी दो बेटियां हैं, जिनमें वह छोटी थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी। 12वीं की परीक्षा में भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया था।” पुलिस ने कहा है कि वह घटना की जांच हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कर रही है।