रोहित शर्मा के संन्यास की इन साइड स्टोरी, चयनकर्ताओं ने क्या कहा? हिटमैन की जगह किसे चुना गया

इंग्लैंड में तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का अंतिम मैच होने वाला है. ऐसी खबर लगातार सामने आ रही है. इसको लेकर बीसीसीआई सूत्र ने जो बातें कही वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

नई दिल्ली. भारतीय टीम को बतौर कप्तान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी दिलाने वाले रोहित शर्मा को 2027 का वनडे विश्व कप खेलने का मौका नहीं मिलेगा. भले ही ये सुनकर फैंस को अच्छा ना लगे लेकिन मीडिया रिपोर्ट में यही दावा किया जा रहा है. भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शामिल रोहित शर्मा का इंटरनेशनल करियर अब आखिरी पड़ाव पर है. PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे रोहित शर्मा के करियर का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला हो सकता है.

रोहित शर्मा का हालिया वनडे प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भले ही शतक लगाया था लेकिन इसके बाद कुछ खास नहीं कर पाए हैं. पिछले आठ वनडे मुकाबलों में उन्होंने 241 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 30.1 और स्ट्राइक रेट 88.6 रहा, जबकि उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक निकला है.

चयनकर्ताओं का क्या है प्लान?

रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि चयनकर्ता चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल को लगातार करीब 20 वनडे मैच खेलने का मौका मिले, ताकि उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा सके. रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि सलेक्शन कमेटी अब 39 साल रोहित शर्मा को अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप की योजनाओं में शामिल नहीं मान रही है. चयनकर्ताओं की नजर अब युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पर है, जिन्हें लंबा मौका देने की तैयारी है.

सूत्र ने कहा,

“कोई भी रोहित शर्मा से संन्यास लेने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ सितंबर में होने वाली घरेलू सीरीज से पहले चयनकर्ता भविष्य की ओर देखना चाहते हैं. रोहित के भविष्य का फैसला अब उन्हें खुद करना है.”

विराट कोहली पर अलग रुख

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर दोनों इस बात पर सहमत हैं कि विराट कोहली अपनी मौजूदा फॉर्म और फिटनेस के कारण टीम की पहली पसंद बने रहेंगे. ऐसे में चयनकर्ताओं का नजरिया रोहित और विराट को लेकर अलग माना जा रहा है.

टेस्ट संन्यास को लेकर भी थे मतभेद

रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के फैसले के दौरान भी चयन समिति और रोहित की सोच पूरी तरह एक जैसी नहीं थी. रोहित के करीबी सूत्रों का दावा है कि उन्होंने इंग्लैंड दौरे के सिर्फ दो टेस्ट खेलने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि पूरी टेस्ट सीरीज के लिए खुद को उपलब्ध कराया था. अब सभी की नजर रविवार को लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे पर होगी. अगर रिपोर्ट सही साबित होती है तो यह मुकाबला भारतीय क्रिकेट के एक युग का अंत होगा.