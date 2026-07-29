Paytm Payment Bank: पेटीएम पेमेंट्स बैंक होगा बंद, अगर आपका भी इसमें अकाउंट, तो जमा पैसों का क्या होगा?

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Amit Upadhyay
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Paytm Payments Bank Shuts Down: दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। RBI द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद अब बैंक का लिक्विडेशन किया जा रहा है। हालांकि इससे Paytm ऐप बंद नहीं होगा। UPI भुगतान, रिचार्ज और बिल पेमेंट होता रहेगा।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया है।

Paytm Payments Bank Shutdown News: अगर आपका खाता पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) में है, तो आपके लिए जरूरी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका था और अब अदालत के आदेश के बाद बैंक को कानूनी रूप से बंद करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि Paytm ऐप बंद हो जाएगा। आम यूजर्स के लिए ज्यादातर डिजिटल पेमेंट सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था बड़ा आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया था। यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों के तहत की गई है। RBI के अनुसार बैंक का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका था। अब अदालत के आदेश के बाद बैंक के कामकाज को समाप्त करने और उसकी संपत्तियों व देनदारियों का निपटारा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। लिक्विडेशन प्रक्रिया का उद्देश्य बैंक के सभी वित्तीय मामलों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करना होता है, ताकि ग्राहकों, लेनदारों और अन्य संबंधित पक्षों के हितों की रक्षा की जा सके।

SBI के पूर्व अधिकारी को बनाया लिक्विडेटर

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरीकुमार एम नायर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त किया है। लिक्विडेटर को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट के तहत सभी जरूरी अधिकार दिए गए हैं। अब बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां लिक्विडेटर के पास होंगी और बैंक से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले उनकी निगरानी में लिए जाएंगे। लिक्विडेटर की जिम्मेदारी होगी कि वह बैंक की संपत्तियों, खातों, दावों और देनदारियों का रिकॉर्ड तैयार करें और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करें।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद क्यों हुआ?

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पिछले कुछ वर्षों से RBI की नियामकीय कार्रवाई चल रही थी। केंद्रीय बैंक ने बैंक में नियमों के पालन को लेकर कई चिंताएं जताई थीं। RBI ने पहले बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोका था। इसके बाद बैंक की कई सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाए गए। केंद्रीय बैंक का कहना था कि बैंक लगातार नियामकीय मानकों का पालन करने में असफल रहा और कुछ गतिविधियां जमाकर्ताओं के हितों के लिए चिंता का विषय थीं। इसके बाद अप्रैल 2026 में RBI ने इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद बैंक को बंद करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है।

क्या Paytm ऐप भी बंद हो जाएगा?

यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पेटीएम का ऐप भी बंद हो जाएगा? जानकारी के मुताबिक राहत की बात यह है कि Paytm ऐप बंद नहीं होगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक और Paytm ऐप की सेवाएं अलग-अलग हैं। बैंक बंद होने का असर केवल उन बैंकिंग सेवाओं पर पड़ेगा, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ी थीं। अगर आप पेटीएम ऐप का इस्तेमाल किसी अन्य बैंक खाते से UPI भुगतान करने के लिए करते हैं, तो आपकी सर्विस पहले की तरह चलती रहेगी।

क्या-क्या सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी?

पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद होने के बावजूद कई डिजिटल सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा। UPI से भुगतान, QR कोड से पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, बिजली, पानी और अन्य बिल भुगतान, पेटीएम साउंडबॉक्स, पेमेंट गेटवे सेवाएं, पेटीएम गोल्ड और पेटीएम मनी जैसी सर्विसेज सामान्य रूप से चलती रहेंगी। इन सर्विसेज के लिए जरूरी नहीं है कि आपका बैंक खाता पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ही हो। आप किसी दूसरे बैंक खाते को पेटीएम ऐप से जोड़कर डिजिटल भुगतान कर सकते हैं।

टीएम पेमेंट्स बैंक में पैसा जमा है तो क्या होगा?

जिन ग्राहकों का पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जमा है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक बंद होने की प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों के पैसों और दावों का निपटारा तय नियमों के अनुसार किया जाएगा। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते से जुड़े जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें। बैंक स्टेटमेंट, KYC दस्तावेज, खाते की जानकारी, लेनदेन का रिकॉर्ड जैसे डॉक्यूमेंट तैयार रखें। लिक्विडेटर और RBI की ओर से जारी होने वाले निर्देशों के अनुसार ग्राहकों के दावों का समाधान किया जाएगा।

UPI यूजर्स को अब क्या करना चाहिए?

अगर आपका Paytm UPI किसी दूसरे बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, तो आपको कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका UPI अभी भी पुराने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से लिंक है, तो उसे किसी अन्य सक्रिय बैंक खाते से जोड़ना बेहतर होगा। इससे भविष्य में डिजिटल भुगतान करते समय किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। जिन ग्राहकों के पुराने FASTag या वॉलेट पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े हुए थे और उनमें कोई पैसा या दावा बाकी है, उनका निपटारा भी बैंक की लिक्विडेशन प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। ऐसे ग्राहकों को अपने पुराने खातों और लेनदेन की जानकारी संभालकर रखनी चाहिए और RBI या लिक्विडेटर की ओर से आने वाले निर्देशों का पालन करना चाहिए।