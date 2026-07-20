Priyanka Chopra पर Nick Jonas ने यूं बरसाया प्यार, रोमांटिक पोस्ट देख ‘देसी गर्ल’ ने हवा में उछाला Kiss

By
Mohit Saini
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Priyanka Chopra ने अपने पति निक जोनास के एक खास रोमांटिक अंदाज़ के साथ अपना 44वां जन्मदिन मनाया। सिंगर ने स्पेन में अपनी यॉट ट्रिप का एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया और साथ ही अपनी पत्नी को जन्मदिन की प्यारी सी बधाई भी दी।
Priyanka Chopra पर Nick Jonas ने यूं बरसाया प्यार, रोमांटिक पोस्ट देख ‘देसी गर्ल’ ने हवा में उछाला Kiss
Priyanka Chopra ने अपने पति निक जोनास के एक खास रोमांटिक अंदाज़ के साथ अपना 44वां जन्मदिन मनाया। सिंगर ने स्पेन में अपनी यॉट ट्रिप का एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया।

Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा ने 18 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाया, और उनके खास दिन के बाद भी उन्हें जन्मदिन की बधाईयां मिलती रहीं। उनके पति, सिंगर निक जोनस ने स्पेन में अपनी आरामदायक यॉट ट्रिप की एक रोमांटिक झलक शेयर करके इस मौके को और भी यादगार बना दिया। मूवी सेट रेड कार्पेट और पब्लिक अपीयरेंस से दूर इस वीडियो में फैंस को प्रियंका की अपने पति के साथ शांतिपूर्ण छुट्टी का आनंद लेते हुए एक दुर्लभ झलक देखने को मिली।

प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस को फ्लाइंग किस दिया

निक द्वारा शेयर किए गए छोटे से वीडियो की शुरुआत समुद्र के शानदार नज़ारे से होती है, जिसके बाद कैमरा प्रियंका की ओर मुड़ता है, जो यॉट पर मज़ा करती हुई दिखाई देती हैं। बिकिनी पहने और सनग्लासेस व बंदाना के साथ अपना वेकेशन लुक पूरा करते हुए, प्रियंका ने कैमरे के लिए मुस्कुराते हुए निक की ओर एक प्यारा सा फ्लाइंग किस दिया। कपल के बीच के इस प्यारे पल ने तुरंत फैंस का ध्यान खींच लिया।

 

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प्रियंका के लिए निक जोनस का रोमांटिक बर्थडे मैसेज

खूबसूरत वेकेशन क्लिप के साथ, निक ने अपनी पत्नी के लिए बर्थडे मैसेज छोटा लेकिन प्यार से भरा रखा। उन्होंने लिखा, “¡Feliz cumpleaños! Mi amor,” जिसका मतलब है “हैप्पी बर्थडे, माय लव।” उन्होंने एक हार्ट इमोजी भी जोड़ा, जिससे पोस्ट और भी खास हो गया। इस रोमांटिक अंदाज़ ने एक बार फिर फैंस को प्रियंका और निक के बीच के मज़बूत रिश्ते की झलक दिखाई।

कैसे शुरू हुई निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा की लव स्टोरी

प्रियंका और निक ने हाल ही में बताया कि उनका रिश्ता कैसे शुरू हुआ। जोनस ब्रदर्स के पॉडकास्ट पर प्रियंका के आने के दौरान, कपल ने अपने रोमांस के शुरुआती दिनों को याद किया और अपनी पहली बातचीत के बारे में दिलचस्प बातें बताईं। निक ने बताया कि उनके भाई केविन जोनस ने ही उन्हें सबसे पहले प्रियंका की पॉपुलर टेलीविज़न सीरीज़ ‘क्वांटिको’ के बारे में बताया था। उनकी उत्सुकता ने उन्हें आखिरकार सीधे एक्ट्रेस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया।

खबरों के अनुसार, निक ने 2016 में प्रियंका को एक मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई लोगों ने उन्हें मिलने का सुझाव दिया है और पूछा था कि क्या वह जल्द ही लॉस एंजिल्स आने वाली हैं। प्रियंका ने सकारात्मक जवाब दिया, लेकिन सुझाव दिया कि बेहतर प्राइवेसी के लिए वे टेक्स्ट के ज़रिए बातचीत जारी रखें। उस साधारण सी बातचीत ने आखिरकार सबसे चर्चित सेलिब्रिटी लव स्टोरी में से एक की शुरुआत की।

पहले मैसेज से शादी तक

2016 में निक ने पहली बार प्रियंका से संपर्क किया और अगले साल ‘वैनिटी फेयर ऑस्कर आफ्टर-पार्टी’ में दोनों की आमने-सामने मुलाकात हुई। बाद में, ‘मेट गाला’ में साथ नज़र आने पर वे चर्चा में आ गए।

जल्द ही उनका रिश्ता गंभीर हो गया और 2018 में निक ने प्रियंका को प्रपोज़ किया। उसी साल भारत में एक शानदार शादी समारोह में दोनों शादी के बंधन में बंधे और हिंदू व ईसाई, दोनों रीति-रिवाजों से अपना मिलन मनाया।

2022 में, प्रियंका और निक सरोगेसी के ज़रिए अपनी बेटी मालती मैरी के माता-पिता बने। तब से, यह कपल अक्सर अपने पारिवारिक जीवन की प्यारी झलकियाँ फैंस के साथ शेयर करता रहा है।

प्रियंका चोपड़ा के आने वाले प्रोजेक्ट्स

प्रोफ़ेशनल तौर पर, प्रियंका चोपड़ा एस.एस. राजामौली की बहुप्रतीक्षित फ़िल्म ‘वाराणसी’ के साथ भारतीय सिनेमा में ज़बरदस्त वापसी की तैयारी कर रही हैं। इस बड़े प्रोजेक्ट में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे।

खबरों के मुताबिक, प्रियंका ‘मंदाकिनी’ नाम का किरदार निभा रही हैं, जबकि महेश बाबू ‘रुद्र’ और पृथ्वीराज ‘कुंभ’ के रोल में दिखेंगे। उम्मीद है कि यह फ़िल्म अप्रैल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, जिससे यह प्रियंका चोपड़ा की आने वाली सबसे बहुप्रतीक्षित फ़िल्मों में से एक बन गई है।

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