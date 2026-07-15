Noida Fire: नोएडा में आग का तांडव! ई-स्कूटर चार्ज करते समय भड़की आग, 50 परिवारों की जान पर बनी आफत, 2 की गई जान

Noida Fire: नोएडा के मामूरा गांव में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के दौरान लगी आग से रिहायशी इमारत में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में दो लोगों की मौत हुई और 50 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया.

Noida Fire | Mamura Village Fire: नोएडा के मामूरा गांव में बुधवार को एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते समय निकली चिंगारी से शुरू हुई, जिसके बाद देखते ही देखते पार्किंग में खड़े अन्य वाहनों तक फैल गई. इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 50 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

फायर ब्रिगेड ने चलाया बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और बड़े लेवल पर बचाव अभियान शुरू किया. आग पर काबू पाने के लिए सात फायर टेंडर, रेस्क्यू वाहन और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद ली गई. फायर कर्मियों ने इमारत में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

ये इमारत ग्राउंड फ्लोर सहित चार मंजिल (G+4) की थी, जिसमें करीब 50 परिवार रह रहे थे. अधिकारियों के अनुसार, हर मंजिल पर कई परिवार रहते थे और रेस्क्यू टीमों ने लगातार अभियान चलाकर सभी निवासियों को बाहर निकाला.

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धुएं के कारण दो लोगों की बिगड़ी हालत

गौतमबुद्ध नगर के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव नारायण ने बताया कि आग मामूरा गांव में सेक्टर-66 और फेज-3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगी थी. उन्होंने कहा कि दमकल विभाग की टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता हासिल की. उन्होंने बताया कि आग के दौरान फैले धुएं के कारण दो लोगों की तबीयत बिगड़ गई. दोनों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग थी, जहां से आग और धुआं तेजी से ऊपर की मंजिलों तक पहुंच गया. धुएं के कारण कई लोगों को परेशानी हुई, लेकिन समय रहते रेस्क्यू कर सभी निवासियों को बाहर निकाल लिया गया. उन्होंने बताया कि इमारत के हर फ्लोर पर करीब पांच परिवार रहते थे. कई फ्लैट दो कमरों वाले थे, जिनमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के दौरान आग लगने की आशंका

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आग की शुरुआत इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करते समय हुई. माना जा रहा है कि चार्जिंग के दौरान निकली चिंगारी ने आग पकड़ ली, जिसके बाद पास खड़े पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में भी आग फैल गई. पुलिस ने इस मामले में फेज-3 थाने में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मामले में इमारत के मालिक और लीज होल्डर को हिरासत में लिया गया है.

अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है. फायर विभाग और पुलिस की टीमें घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं.