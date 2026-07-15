Amarnath Yatra 2026 Day 13: तीन लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

विश्व प्रसिद्ध श्री अमरनाथ यात्रा में अब तक सब सही चल रहा है। आज यात्रा का 13वां दिन है और मंगलवार शाम तक 3,07,354 श्रद्धालू बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इस बीच सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल, प्रवीर रंजन ने बुधवार को सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। वह आज जम्मू दौरे पर थे। बेहतर सुरक्षा प्रबंधों की बदौलत इस बार यात्रा पहले की तुलना में ज्यादा सफल हो रही है।

Amarnath Yatra 2026 Day 13, (आज समाज), श्रीनगर: पवित्र अमरनाथ यात्रा-2026 का बुधवार को 13वां दिन है और बाबा बर्फानी के दर्शनार्थ देशभर से श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और इस बार अब तक इसमें शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख से अधिक हो चुकी है। बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम व तीर्थयात्रियों के सकारात्मक अनुभव से यात्रा पहले से इस वर्ष अधिक कामयाब हो रही है।

जम्मू से मंगलवार सुबह रवाना हुआ 13वां जत्था

जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम तक 3,07,354 श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में बाबा के दर्शन कर चुके थे। इससे साफ है कि मौसम की चुनौतियों व कठिन रास्तों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कमी नहीं आई है। इसके विपरीत उनका उस्ताह पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। मंगलवार अलसुबह जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास से 5,335 श्रद्धालुओं का 13वां जत्था अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शनार्थ रवाना हुआ। पहलगाम और बालटाल स्थित बेस कैंपों के लिए ये तीर्थयात्री जम्मू से रवाना हुए और वहां अपनी पवित्र यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं।

सोमवार का दिन रहा सबसे खास

श्री अमरनाथ यात्रा के लिए इस सप्ताह सोमवार का दिन सबसे खास रहा। वो इसलिए क्योंकि इस दिन रिकॉड 24,259 तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। यह इस वर्ष एक दिन में दर्शन करने वालों श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी संख्या है। इन तीर्थयात्रियों में 17,076 पुरुष और 6,407 महिलाएं शामिल थीं। इसके अलावा सात ट्रांसजेंडर, 18 साध्वियां, 182 साधु, 295 बच्चे और 274 सुरक्षाकर्मी शामिल थे। इसे यह भी साफ है कि पवित्र अमरनाथ यात्रा ने सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग की भागीदारी का भी उदाहरण बन गई है।

शिवलिंग पिघलने के बावजूद कम नहीं हुआ उत्साह

प्राकृतिक कारणों से इस बार पवित्र हिम शिवलिंग पहले के बजाय जल्दी पिघल गया, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। प्रतिदिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए केवल हिम शिवलिंग ही आकर्षण का केंद्र नहीं होता, बल्कि बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक पहुंचना भी उनके लिए आध्यात्मिक अनुभव होता है। इसी कारण यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

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