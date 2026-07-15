Alpha OTT Release: आलिया भट्ट की ‘एल्फा’ कब होगी ऑनलाइन रिलीज? OTT प्लेटफॉर्म और डेट को लेकर बड़ा अपडेट

Alpha OTT Release: आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर अल्फा अभी थिएटर में चल रही है, लेकिन सबका ध्यान इसकी आने वाली OTT रिलीज़ पर है।

Alpha OTT Release: आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर अल्फा अभी थिएटर में चल रही है, लेकिन इसके डिजिटल प्रीमियर को लेकर चर्चाएँ शुरू हो चुकी हैं। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्मेंस के साथ, कई फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह OTT पर कब आएगी और किस प्लेटफॉर्म ने इसके स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल किए हैं।

अल्फा कहाँ स्ट्रीम होगी?

फिल्म के थिएटर में रिलीज़ होने से पहले, मेकर्स ने कथित तौर पर नेटफ्लिक्स के साथ एक डिजिटल स्ट्रीमिंग डील साइन की है। नतीजतन, यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी अल्फा, थिएटर में चलने के बाद खास तौर पर प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होने की उम्मीद है। हालांकि ऑफिशियल स्ट्रीमिंग डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन नेटफ्लिक्स फिल्म का डिजिटल होम बनने वाला है।

एक्सपेक्टेड OTT रिलीज़ टाइमलाइन

जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करती हैं, वे आमतौर पर 45 से 60 दिनों के बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आती हैं। हालांकि, जिन फिल्मों का थिएटर में रन थोड़ा कम होता है, उन्हें अक्सर पहले डिजिटल रिलीज़ मिल जाती है। क्योंकि अल्फा को सिनेमाघरों में एवरेज रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए इंडस्ट्री के अंदाज़े हैं कि इसका OTT डेब्यू उम्मीद से जल्दी हो सकता है।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह फिल्म अगस्त में भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेटफ्लिक्स पर आ सकती है। इसकी देशभक्ति वाली थीम और स्पाई-एक्शन बैकग्राउंड को देखते हुए, 15 अगस्त के आसपास रिलीज़ होने की पूरी उम्मीद है, हालांकि मेकर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है।

बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

शिव रवैल के डायरेक्शन में बनी, अल्फा ने रिलीज़ के पहले 12 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग ₹56 करोड़ कमाए हैं। दुनिया भर में, फिल्म ने लगभग ₹93 करोड़ जमा किए हैं। यशराज फिल्म्स के बड़े स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होने के बावजूद, फिल्म वैसा असर डालने में स्ट्रगल कर रही है जैसा कई लोगों ने उम्मीद की थी।

आलिया भट्ट के साथ, फिल्म में शरवरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल अहम रोल में हैं। फैंस अब इसके OTT प्रीमियर के ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वे अपने घरों में आराम से इस एक्शन से भरपूर थ्रिलर का अनुभव कर सकें।