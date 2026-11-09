Katni Diwali Tragedy: दिवाली की रात कटनी में भीषण अग्निकांड, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

MP Fire Accident: मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बरही में दिवाली की रात तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में दो बुजुर्ग, एक महिला और तीन बच्चे शामिल हैं। इनमें दो माह का मासूम भी था। हादसे में परिवार के दो सदस्य सुरक्षित बच गए।

Katni Fire News: मध्य प्रदेश के कटनी जिले से दिवाली की रात एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। जिले के बरही कस्बे में तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग ने एक ही परिवार की खुशियां उजाड़ दीं। इस हादसे में दो माह के मासूम बच्चे समेत परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में दो बुजुर्ग, एक महिला और तीन बच्चे शामिल हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि ऊपरी मंजिलों पर मौजूद परिवार के सदस्यों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। आग पर काबू पाने और इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए देर रात से सुबह तक राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। इस हादसे ने एक बार फिर छोटे कस्बों में दमकल व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

आधी रात क्रॉकरी दुकान में लगी आग

जानकारी के मुताबिक यह घटना कटनी जिले के बरही कस्बे के वार्ड नंबर 11 की है। यहां पूरन अग्रवाल और उनके परिवार की तीन मंजिला इमारत में नीचे की मंजिल पर क्रॉकरी की दुकान संचालित होती थी, जबकि ऊपर की मंजिलों पर परिवार रहता था। दीपावली की रात करीब 11:30 बजे से 12 बजे के बीच दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। रात का समय होने के कारण परिवार के अधिकांश सदस्य घर में सो रहे थे। आग और धुएं के तेजी से फैलने के चलते ऊपरी मंजिलों पर मौजूद लोगों के लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने और परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग की भयावहता के कारण राहत कार्य में काफी मुश्किलें आईं।

परिवार के छह लोगों की दर्दनाक मौत

इस अग्निकांड में एक ही परिवार के छह सदस्यों की जान चली गई। मृतकों की पहचान 77 वर्षीय पूरन अग्रवाल, उनकी पत्नी चंद्रकला (74), बहू पूनम, 14 वर्षीय आर्या, 6 वर्षीय अन्वी और दो माह के एक मासूम बच्चे के रूप में हुई है। इस हादसे का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि दो माह के बच्चे की भी जान नहीं बचाई जा सकी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मासूम अपनी मां पूनम की गोद में था। परिवार के बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक की मौत से पूरे कस्बे में मातम पसरा हुआ है।

सुबह तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। आग पर काबू पाने के साथ ही इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के प्रयास शुरू किए गए। बचाव अभियान कई घंटों तक जारी रहा। सुबह करीब 4:30 बजे 77 वर्षीय पूरन अग्रवाल को बाहर निकाला गया। इसके बाद भी इमारत में परिवार के अन्य सदस्य फंसे हुए थे। सुबह करीब 6:30 बजे रेस्क्यू टीम ने जेसीबी की मदद से इमारत की दीवार तोड़कर परिवार के बाकी पांच सदस्यों को बाहर निकाला। हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस घटना में परिवार के दो सदस्य बाहर निकलने में सफल रहे और उनकी जान बच गई।