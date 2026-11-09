Una Crime News: हिमाचल के ऊना में दिवाली पर खूनी संघर्ष, पति-पत्नी की मौत, पटाखों को लेकर हुआ था विवाद

Himachal Pradesh Horror: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के बदोली गांव में दिवाली की रात पटाखे जलाने को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस घटना में ओंकार सिंह और उनकी पत्नी वीना देवी की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं।

Himachal Pradesh Crime News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में दिवाली की रात पटाखे जलाने को लेकर शुरू हुआ विवाद दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष में बदल गया। बदोली गांव में हुई इस घटना में एक पति-पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच तेजधार हथियारों से हमला करने और थार गाड़ी से लोगों को टक्कर मारने के आरोप लगे। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पटाखे जलाने के दौरान शुरू हुआ विवाद

यह घटना 8 नवंबर की रात ऊना सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदोली गांव के वार्ड नंबर 4 में हुई। मृतकों की पहचान ओंकार सिंह और उनकी पत्नी वीना देवी के रूप में हुई है। वहीं, गंभीर रूप से घायल जरनैल सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक दिवाली की रात बदोली गांव में दो परिवारों के बीच कहासुनी हो गई थी। जरनैल सिंह का बेटा केशव ठाकुर अपने परिवार के साथ घर के आंगन में पटाखे चला रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले ओंकार सिंह और अन्य लोगों के साथ पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हो गया। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर तेजधार हथियारों से हमला किया। हमले में कई लोग घायल हो गए।

थार गाड़ी से टक्कर मारने के लगे आरोप

इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग घटनाक्रम बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। केशव ठाकुर की शिकायत के अनुसार विवाद के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर और उनके पिता जरनैल सिंह पर दराट से हमला किया था। इसी दौरान जरनैल सिंह ने थार गाड़ी से ओंकार सिंह, उनकी पत्नी वीना देवी और सुषमा देवी को टक्कर मार दी। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से अजमेर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि 8 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे जरनैल सिंह अपने बेटे केशव के साथ थार गाड़ी में उनके घर के बाहर पहुंचे थे। आरोप है कि दोनों ने तेज रफ्तार से गाड़ी उनके परिवार के सदस्यों पर चढ़ा दी। इस घटना में अजमेर सिंह, उनकी पत्नी सुषमा, बेटे ओंकार सिंह और बहू वीना देवी को चोटें आईं।

अस्पताल में पति और पत्नी की हुई मौत

घटना के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने ओंकार सिंह और उनकी पत्नी वीना देवी को मृत घोषित कर दिया। पति-पत्नी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। इस संघर्ष में जरनैल सिंह के सिर पर भी तेजधार हथियार से गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। घटना में अन्य लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है।